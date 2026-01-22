El video de dos jóvenes papás que cargan a sus bebés con tanques de oxígeno en calles de la Ciudad de México (CDMX), ha conmovido a las redes sociales. Las imágenes han generado reacciones en diversas plataformas digitales tras difundirse el caso de la pareja, donde se les ve a cada uno con un bebé y sus respectivos tanques de oxígeno, ya que dependen de estos para respirar.

La familia cruzaba banquetas y puentes peatonales con el equipo médico que es vital para que sobrevivan los mellizos.

El video de bebés con oxígeno se hizo viral en redes sociales en enero de 2026, al mostrar lo que enfrentan cada día los padres para desplazarse en la CDMX.

¿Qué enfermedad tienen los bebés grabados con tanques de oxígeno?

Se sabe que los dos bebés grabados con sus tanques de oxígeno, son dos niños de dos meses.

Ambos presentan una condición respiratoria severa que les impide oxigenarse por sí mismos y necesitan el suministro constante de oxígeno, para no presentar una crisis médica.

Papás con oxígeno para sus bebés estaban en inmediaciones del Hospital Militar

La generadora de contenido Yessenia Barraza publicó en sus redes sociales un video donde se aprecia a una pareja de padres jóvenes que caminan en la Ciudad de México, cargando cada uno a un bebé, y además el padre traslada dos tanques de oxígeno.

La escena que ha conmovido a usuarios en internet ocurrió en inmediaciones del Hospital Militar, se presume que los dos pequeños serían pacientes del nosocomio.

Vendedor de autos en Monterrey ofrece regalar auto

El video de los papás que luchan por sacar adelante a sus hijos ya llegó hasta un joven que vende autos en Monterrey y ofreció regalar un auto a la pareja, así facilitar los traslados y evitar el transporte público.

¿Qué se sabe de los papás del video viral?

Miles de personas han compartido el video de los padres que transportan a sus bebés con oxígeno, lo que se sabe hasta el día de hoy es que la pareja son padres de mellizos de dos meses, y supuestamente habrían sido contactados por Heriberto Vargas, el vendedor, que ofreció regalarles un auto.

