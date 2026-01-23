Albergues en CDMX Ofrecen a Quienes lo Necesitan ante las Bajas Temperaturas Dónde Dormir

En la Ciudad de México ante las bajas temperaturas de los últimos días, los albergues capitalinos ofrecen comidas calientes, ropa y una cama dónde dormir, a las personas que más lo necesitan.

Álvaro es músico. A su edad no tiene un ingreso fijo ni una casa donde dormir. En este invierno, acude a un albergue público para pasar las noches.

Yo lo uso nada más para dormir y ya me voy a trabajar y regreso, soy músico. Su cafecito y pan y la comida y ya

Alfredo vive una situación muy similar. Ellos no se identifican como personas en situación de calle, pero ante sus retos económicos, los albergues públicos son un apoyo que les permite escapar del frío y descansar.

De repente el trabajo me baja, entonces al no tener para el trabajo, no puedo pagar la renta, entonces acudí aquí. Tengo una cama, las 3 comidas y regadera y WC

Video: Albergues Dan Comidas, Ropa y Cama para Dormir Ante Ola de Frío en CDMX

Albergues privados

En la Ciudad de México también hay albergues privados.

Juan Luis Carbajal, padre de la Casa Migrante ‘Arcangel Rafael’ indicó:

Esta casa, trata de ser un espacio en donde recobren su fuerza, donde puedan recuperar la dignidad. Donde dormir dignamente, seguros, tranquilos, sin miedo, donde van a comer algo caliente. Se les ofrece más que eso: Desde la ropa, medicamento, el alimento, asistencia jurídica, asistencia social

Espacios como estos ayudan a quienes más lo necesitan, como a Geraldine que refiere:

Gracias a Dios tengo una cama, nos ayudan con las cobijas y pues la comida que nos dan, también nos dan la ropa. Chaquetas, pantalones, calzado

Ante la pregunta sobre dónde hubiera dormido si no existiera el albergue asegura:

Pues la verdad en la calle, en la calle porque ahorita estoy sola, no tengo a nadie

Por su parte Ale, otra mujer que vive en el albergue con sus hijos explicó:

Nos dan ropa aquí, nos dan las cobijas, por lo menos, cuando yo llegué aquí llegué sin nada, sin nada, con la ropita que traía puesta, pero ya gracias a Dios tengo por lo menos para abrigarme

En este frío invierno, los albergues tanto públicos como privados, han sido esenciales para atender a personas con retos económicos, a personas en situación de calle y a migrantes que dependen totalmente de este tipo de ayuda.

Con información de Marco Dueñas

LECQ