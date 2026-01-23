¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Viernes 23 de Enero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 23 de enero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hubo cierres en la México-Querétaro?

En la madrugada de este viernes 23 de enero de 2026, no se reportaron afectaciones, cierres o bloqueos en la México-Querétaro, pero sí los hubo durante la jornada previa (22 de enero):

A las 8:29 horas, se registró reducción de carriles por atención de accidente, del km 59, dirección a Querétaro.

A las 9:00 horas, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 194 al 206, dirección a Querétaro.

A las 14:06 horas, se reportó carga vehicular en ambos sentidos del km 42 por mantenimiento.

Historias recomendadas:

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

ICM