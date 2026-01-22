Creadora de Contenido Kelly Medanie Anuncia que Su Bebé Murió al Poco de Nacer

Kelly Medanie reveló que su bebé Aura murió al poco de nacer. La modelo y creadora de contenido publicó un video en TikTok donde compartió entre lágrimas que su hija fue diagnosticada con un padecimiento cuando tenía cuatro meses de embarazo.

Noticia relacionada: Dulce María Anuncia Embarazo; Será Mamá por Segunda Vez

Kelly Medanie revela que su bebé murió al poco de nacer

La influencer, que ha aparecido en programas como Acapulco Shore, compartió en TikTok que dio a luz a su hija y que ella murió al poco tiempo. Kelly Medanie Lazárraga Cavazos, conocida en redes sociales como “La Kelly”, dijo entre lágrimas que su ausencia de redes sociales se debía al luto por la muerte de su bebé.

Estuve embarazada, lo saben. Tuve mi bebé conmigo. Desafortunadamente ella en este plano estuvo muy poco tiempo, con nosotros, conmigo y mi pareja.

La modelo regiomontana señaló que su novio y ella tuvieron todos los cuidados necesarios durante el embarazo.

Hicimos todo lo posible porque ella estuviera bien. Yo me cuidé cien por ciento, fui a todos los chequeos.

Kelly Medanie recibió un diagnóstico desfavorable a los cuatro meses

A los cuatro meses de embarazo, la creadora de contenido recibió un diagnóstico desfavorable. La pareja decidió continuar a pesar de los posibles riesgos:

Desde los cuatro meses, a mí me dijeron de un diagnóstico y decidimos continuar, aún sabiendo las posibles complicaciones que podía tener.

En cuanto al posible diagnóstico, Kelly Medanie se limitó a señalar que se trató de un embarazo de alto riesgo y no dio más detalles sobre el padecimiento afectó a la menor. También dijo que durante la gestación tuvo que inyectarse un medicamento en el abdomen para que “el oxígeno llegara hacia ella”:

Me dijeron que iba a ser un embarazo de alto riesgo y que iba a ser complicado, aún así se decidió seguir y echarle todas las ganas del mundo.

Después de su nacimiento, la bebé estuvo internada en una incubadora. Kelly Medanie la visitó a diario el tiempo que estuvo viva y pudo cargarla:

Con el dolor de mi corazón les cuento que conocí a mi bebé, la visitaba a diario, ella estaba en la incubadora, tuve el honor de poder cargarla, igual que mi novio.

La cantante, que colaboró en 2023 con Cártel de Santa, declaró que ha podido empatizar con muchas mujeres que han pasado por situaciones semejantes, pero también señaló que no deseaba leer comentarios al respecto en sus redes sociales:

No saben ustedes lo difícil que ha sido.

Historias recomendadas: