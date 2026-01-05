Hombre Mata a Mujer con Cinco Meses de Embarazo en León, Guanajuato

Un ataque armado dejó a una mujer embarazada sin vida cuando caminaba por calles de la colonia Parques La Noria en León.

Eran alrededor de las 11:00 de la noche cuando vecinos de la colonia señalada escucharon detonaciones por arma de fuego.

Fue entre las calles Continental y Parque Colombia donde vieron a una joven con heridas de bala en distintas partes de su cuerpo.

Samantha tenía cinco meses de embarazo

Testigos al ver a la mujer lesionada llamaron a la Central de Emergencias 911 para que recibiera atención médica.

De acuerdo a los primeros informes, el agresor se encontró con la víctima, bajó de su motocicleta y le disparó, para después huir.

Samantha, como fue identificada la mujer atacada, tenía 5 meses de embarazo y estaba esperando a una niña.

El responsable es buscado por las autoridades

Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones quienes acordonaron el área, mientras paramédicos atendían a la víctima.

Sin embargo, solamente pudieron confirmar que la mujer y su bebé ya no contaban con signos vitales.

A pesar de una intensa movilización policíaca no se logró la detención del hombre responsable del asesinato.

Agentes estatales se encargaron de realizar las investigaciones pertinentes y levantar el cuerpo para trasladarlo a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.

