Hombre Mata a Mujer con Cinco Meses de Embarazo en León, Guanajuato
Una mujer que tenía 5 meses de embarazo fue asesinada por un hombre en calles de la colonia Parque La Noria en León, Guanajuato.
Un ataque armado dejó a una mujer embarazada sin vida cuando caminaba por calles de la colonia Parques La Noria en León.
Eran alrededor de las 11:00 de la noche cuando vecinos de la colonia señalada escucharon detonaciones por arma de fuego.
Fue entre las calles Continental y Parque Colombia donde vieron a una joven con heridas de bala en distintas partes de su cuerpo.
Samantha tenía cinco meses de embarazo
Testigos al ver a la mujer lesionada llamaron a la Central de Emergencias 911 para que recibiera atención médica.
De acuerdo a los primeros informes, el agresor se encontró con la víctima, bajó de su motocicleta y le disparó, para después huir.
Samantha, como fue identificada la mujer atacada, tenía 5 meses de embarazo y estaba esperando a una niña.
El responsable es buscado por las autoridades
Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones quienes acordonaron el área, mientras paramédicos atendían a la víctima.
Sin embargo, solamente pudieron confirmar que la mujer y su bebé ya no contaban con signos vitales.
A pesar de una intensa movilización policíaca no se logró la detención del hombre responsable del asesinato.
Agentes estatales se encargaron de realizar las investigaciones pertinentes y levantar el cuerpo para trasladarlo a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.
Redacción N+
JIPV