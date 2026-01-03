Pago de Predial en Guanajuato 2026: ¿Qué Descuentos Hay y Cuándo se Debe Pagar? Fechas

La mañana del viernes 2 de enero la fila en el área de Tesorería de la presidencia municipal de León, Guanajuato comenzaba a crecer con la llegada de personas para pagar su predial.

Aprovechan algunos que continúan de vacaciones ir a pagar su predial

“Sí somos responsables estar pagando cada año preferimos mejor pagar de una vez que gastar el dinero en fiestas y luego al rato andamos sufriendo para ver dónde conseguimos el dinero”, comentó Jesús López Mireles, contribuyente.

Algunos ciudadanos acudieron con su pareja aprovechando el día, que para algunos aún es día vacacional y así no tienen que ir un día laboral.

“Sí está bien si vamos al corriente no nos tardamos mucho como unos 10 minutos muy amables muy rápido quién trajo a quién los dos nos trajimos nos arrimos”, dijo Felipa Durán, ciudadana de León.

Ciudadanos con pagos atrasados se beneficiaron con los descuentos

“El año pasado así no lo pagué y ahorita me vine a poner al corriente pues no siento que fuera muy caro por el descuento pero es un pago que no siempre se contempla”, expresó Fernanda.

Anualmente, los leoneses aprovechan los primeros dos meses del año para hacer su contribución ya que en enero y febrero se ofrecen tarifas especiales y descuentos en enero del 10% y en febrero del 8%.

Te podría interesar: Liliana Berenice, de 20 Años, Sale de Casa en San Juan Bosco, en León, y No Regresa

En la misma presidencia se tiene un apartado para atender a adultos mayores, pero también se adecuó una zona para entregar estados de cuenta, hacer convenios de pago o actualizar datos para el pago mínimo.

Historias recomendadas: