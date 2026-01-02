Incendio Quema Tres Autos y Afecta Casas Aledañas en Villas de San Juan en León, Guanajuato

La noche del primer jueves del año 2026, se registró un incendio dentro de un predio en la colonia Villas de San Juan en León.

Eran alrededor de las 19:30 horas cuando las llamas de una quema de residuos dentro de un terreno ubicado en la intersección del bulevar Villas de San Juan y el Eje Metropolitano se salieron de control.

Incendio presuntamente fue provocado

Habitantes de la zona llamaron a la Central de Emergencias 911 para pedir el apoyo de bomberos.

Personal de rescate de bomberos y Protección Civil se dirigieron al lugar, donde fueron recibidos por llamas de más de 4 metros de altura.

Minutos después, el fuego fue extinguido, de acuerdo a vecinos, presuntamente el incendio fue provocado por una persona que estaba bajo los influjos de sustancias tóxicas.

Autoridades investigan la causa del incendio

El fuego consumió a tres vehículos y causó daños en la fachada de una vivienda aledaña y en el muro de un local comercial.

No se reportaron personas lesionadas por los hechos, solamente los daños materiales.

Los hechos ya son investigados por las autoridades para deslindar responsabilidades por lo que será interrogado el hombre señalado.

