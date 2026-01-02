Inicio Bajio ¿Tembló en Guanajuato Hoy, 2 de Enero 2026?; Este es el Reporte

¿Tembló en Guanajuato Hoy, 2 de Enero 2026?; Este es el Reporte

|

N+

-

Este viernes 2 de enero se registró un temblor en el municipio de San Marcos, Guerrero lo que activó alertas sísmicas en varios celulares de guanajuatenses.

¿Tembló en Guanajuato Hoy, 2 de Enero 2026?; Este es el Reporte. Foto: N+

¿Tembló en Guanajuato Hoy, 2 de Enero 2026?; Este es el Reporte. Foto: N+

COMPARTE:

La mañana de este viernes 2 de enero a las 7:58 se registró un temblor con epicentro a 14 kilómetro del municipio de San Marcos en Guerrero

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 4.2 grados Richter y una profundidad de 9 kilómetros. 

No se registran daños estructurales en Guanajuato 

Autoridades estatales no han dado a conocer de daños materiales causados por el movimiento telúrico

Solamente en algunos celulares de guanajuatenses se activaron las alarmas sísmicas que causaron sorpresa en sus usuarios. 

Te podría interesar: Cortan 40 Centímetros de las Vías del Tren en Cortazar; Operador lo Detecta a Tiempo

Tampoco se ha dado a conocer sobre evacuaciones en edificios públicos ni gubernamentales.

 

Historias recomendadas: 

 

 

Redacción N+

JIPV

Sociedad
Inicio Bajio Temblo en guanajuato hoy 2 de enero 2026 este es el reporte