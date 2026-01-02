¿Tembló en Guanajuato Hoy, 2 de Enero 2026?; Este es el Reporte

La mañana de este viernes 2 de enero a las 7:58 se registró un temblor con epicentro a 14 kilómetro del municipio de San Marcos en Guerrero.

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 4.2 grados Richter y una profundidad de 9 kilómetros.

No se registran daños estructurales en Guanajuato

Autoridades estatales no han dado a conocer de daños materiales causados por el movimiento telúrico.

Solamente en algunos celulares de guanajuatenses se activaron las alarmas sísmicas que causaron sorpresa en sus usuarios.

Tampoco se ha dado a conocer sobre evacuaciones en edificios públicos ni gubernamentales.

