Policías Detienen a Hombre con Arma y Cartuchos; Salía de una Casa Ajena en Guanajuato

Gracias a la llamada oportuna de vecinos de la colonia Loma Dorada, policías municipales de León lograron la detención de un hombre sospechoso que se encontraba en una casa, le encuentran un arma y varios cartuchos.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de la mañana, cuando habitantes de la colonia vieron a un hombre sospechoso rondando la zona, hecho que los alarmó y llamaron a los números de emergencia.

A los pocos minutos, los policías municipales de León comenzaron a llegar para tratar de ubicar al hombre, por lo que realizaron un recorrido por varias cuadras, sin tener resultado positivo en ese momento.

Pero nuevamente otra llamada al 911, dio al parecer la ubicación del hombre, quien se encontraba unas calles más adelante, por lo que los elementos de Seguridad procedieron a acudir a la zona indicada.

Ahí, trataron de ubicar al hombre, a quien se le sorprendió minutos después saliendo de una casa ajena, por lo que se precedió a su detención al no comprobar que tuviera relación alguna con los dueños del inmueble.

Detienen a José 'N' y le encuentran un arma y varios cartuchos

En ese momento, los uniformados le realizaron una revisión, por lo que para sorpresa de ellos, le encontraron un arma de uso exclusivo del Ejército, así como varios cartuchos útiles, siendo todo asegurado por las autoridades.

De igual manera, se logró su identificación, teniendo como nombre José 'N', quien será presentado ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien realizará las indagatorias correspondientes y se encargará de determinar su situación legal.

