Liliana Berenice, de 20 Años, Sale de Casa en San Juan Bosco, en León, y No Regresa

Liliana Berenice Herrera Rivera es buscada por sus familiares y amigos, pues salió de casa en las primeras horas del día y ya no regreso, por lo que piden apoyo para dar con su ubicación, pues se teme por su integridad.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de diciembre del 2025, cuando Liliana Berenice Herrera Rivera, de 20 años de edad, salió de su casa, sin especificar motivo alguno, pero confirme pasaron las horas sus familiares notaron que no llegaba.

En ese momento, los papás de la joven comenzaron a llamarla, pero Liliana Berenice, no contestaba, hecho que alarmó a sus familiares, por lo que a través de las redes sociales trataron de saber algo sobre ella.

Conforme las horas pasaron, la angustia en sus familiares fue en aumento, por lo que también pidieron apoyo de amigos para tratar de obtener algún dato que ayudara a dar con su paradero, pero esta acción no tuvo resultado positivo.

Ante ello, fueron sus mismos papás, quienes llamaron a los números de emergencia con la finalidad de informar lo ocurrido y que ya habían pasado varias horas, desde que Liliana Berenice había salido de casa.

Autoridades municipales y estatales se suman a la búsqueda

En un primer acercamiento, autoridades de Seguridad de León fueron quienes primero obtuvieron los datos sobre la joven de 20 años, sumando a los pocos minutos a las dependencias estatales para emitir una ficha de búsqueda.

Entre los datos que brindaron los familiares de Liliana Berenice, afirman que la joven salió de casa vistiendo un conjunto de algodón, con un chaleco gris, pantalón y tenis también del color gris.

