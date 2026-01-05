Encuentran Seis Cuerpos en Distintas Fosas Clandestinas en Irapuato, Guanajuato

Durante una búsqueda realizada por el colectivo “Hasta Encontrarte” integrado por guanajuatenses que tienen personas desaparecidas, obtuvieron resultados positivos.

El pasado domingo 4 de enero se logró el hallazgo de 6 personas, una mujer y cinco hombres.

El cuerpo de una mujer fue el que se localizó primero

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, el colectivo informó sobre el primer hallazgo de dos hasta ese momento de la tarde.

Siendo una mujer la primera en ser localizada, de la cual se indicó que contaba con varios tatuajes, entre ellos el de un ave en una de sus piernas.

En el segundo hallazgo se confirmaron los cuerpos de tres hombres, quienes también contaban con distintos tatuajes.

Horas después, se encontraron a otros dos hombres en la misma zona, además de varias prendas de ropa.

Roban herramientas del colectivo de búsqueda

Integrantes del colectivo de búsqueda, informaron que hace algunos días, sin especificar alguno, les robaron de su camioneta herramientas con las que realizan su trabajo.

Por lo que piden a la ciudadanía que si saben de su paradero se les informe, puesto que son importantes para las búsquedas.

Los cuerpos fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarles los análisis necesarios para su identificación y causas de muerte.

