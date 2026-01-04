Mueren Dos Hombres a Balazos en Calles de la Comunidad de Santa Elena en Irapuato, Guanajuato

La noche del viernes 2 de enero se registró un ataque armado en calles de la comunidad de Santa Elena en Irapuato, Guanajuato lo que conmocionó a los habitantes de la zona.

Las víctimas estaban platicando cuando fueron asesinados

Los hechos se registraron en la calle 24 de diciembre de la comunidad mencionada, las víctimas se encontraban conviviendo como normalmente lo hacían ya que aparentemente eran vecinos.

Cuando hombres armados llegaron hasta donde estaban sus víctimas en un vehículo desde donde les dispararon en varias ocasiones.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras vecinos que escucharon las detonaciones salían de sus casas para ver a los hombres en el piso.

Identifican habitantes de la comunidad a los fallecidos

Elementos de diversas corporaciones llegaron a la comunidad para resguardar la zona y comenzar las investigaciones pertinentes.

Paramédicos que acudieron a responder el llamado de emergencia encontraron a dos personas tiradas a media calle inconscientes, por lo que al revisarlos ya no contaban con signos vitales, confirmando su fallecimiento.

En el lugar se identificó a las víctimas como Diego de 23 años de edad y “El Peluche” de quien no se informó su nombre contaba con alrededor de 30 años.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de recolectar las pesquisas para abrir una carpeta de investigación.

Te podría interesar: Pago de Predial en Guanajuato 2026: ¿Qué Descuentos Hay y Cuándo se Debe Pagar? Fechas

Personal del Servicio Médico Forense fueron los encargados de realizar el levantamiento de los cuerpos de los fallecidos para trasladarlos a un anfiteatro en Guanajuato, Capital y practicarles la necropsia de ley.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV