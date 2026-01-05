Mueren Dos Peregrinos en la Carretera Irapuato- Silao; Fueron Embestidos por un Autobús

Un accidente carretero cobró la vida de dos peregrinos y dejó a otro en estado crítico en Irapuato, Guanajuato la noche del pasado domingo 4 de enero.

Las víctimas viajaban en una carreta que fue embestida por un autobús de transporte de personal en la carretera Irapuato - Silao.

¿De dónde eran originarios los peregrinos que murieron en Irapuato?

Los peregrinos, originarias de Celaya, Guanajuato, se dirigían hacia el Cerro del Cubilete para visitar a Cristo Rey cuando, a la altura de la comunidad El Copal y cerca del entronque con la Salamanca - León su recorrido de más de 100 kilómetros fue interrumpido trágicamente.

En el sitio también pereció el caballo que tiraba del carruaje tras el fuerte impacto por alcance.

Elementos de la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia confirmaron el deceso instantáneo de dos de los ocupantes de la carreta.

Peregrino herido y el chofer del camión fueron llevados a un hospital

Mientras que el sobreviviente fue trasladado de urgencia a un hospital en Irapuato junto con el chofer del camión involucrado.

Las primeras versiones apuntan a que la falta de iluminación adecuada en el vehículo de tracción animal y la velocidad del autobús pudieron ser factores determinantes del accidente.

Te podría interesar: Encuentran Seis Cuerpos en Distintas Fosas Clandestinas en Irapuato, Guanajuato

El suceso generó un intenso caos vial mientras agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaba el levantamiento de los cuerpos e iniciaba las indagatorias correspondientes.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV