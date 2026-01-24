Tormenta Invernal Hoy y Frente Frío 30 Dejarán Caída de Nieve: Lista de Estados

La tercera tormenta invernal se desplazará sobre el noroeste de México, mientras que el frente frío núm. 30 y su masa de aire ártico recorrerán el norte y noreste del país. Ambos sistemas interactuarán con un río atmosférico que cruza desde el occidente hasta el noreste del territorio nacional, generando condiciones invernales, temperaturas frías a gélidas, vientos fuertes a intensos y lluvias fuertes a muy fuertes, con lluvias puntuales intensas en Chihuahua y Durango.

Se prevé caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, así como lluvia engelante en Zacatecas. La masa de aire ártico asociada al frente núm. 30 dará inicio durante la madrugada del domingo a un evento de “Norte” en Tamaulipas.

Frío en México: ¿Cómo Evitar Enfermedades Respiratorias Debido a las Bajas Temperaturas?

El ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México provocará lluvias y chubascos en occidente, sur, oriente y sureste de México. Además, continuará el ambiente frío a muy frío en mañanas y noches, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa Central, incluido el Valle de México. El frente frío núm. 31 se ha disipado frente a la costa occidental de Baja California.

Lluvias y aguanieve

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua, Durango.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Nayarit.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo.

Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila.

Lluvia engelante: Zacatecas (noche).

Temperaturas mínimas y heladas

-15 a -10 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila.

-10 a -5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León.

-5 a 0 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca.

0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, CDMX.

