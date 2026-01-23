Suspenden Clases en Sierras Norte y Nororiental de Puebla por Frente Frío Número 30

Este viernes 23 de enero de 2026 la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) dio a conocer que ante el Frente Frío número 30 se suspenden las clases en escuelas de todos los niveles educativos en las Sierras Norte y Nororiental de la entidad.

En N+ Puebla te decimos la lista de municipios en los que se aplicará la suspensión, los días en que se mantendrán las escuelas cerradas, y la manera en que se llevarán a cabo las actividades escolares.

Fechas en que se suspenden las clases en las Sierras Norte y Nororiental de Puebla

Ante el descenso de la temperatura en las sierras Norte y Nororiental por la llegada del frente frío No. 30, la SEP Puebla informó que serán suspendidas las clases los días, lunes 26 y martes 27 de enero, en cinco mil 836 escuelas de la región.

De acuerdo a la Coordinación General de Protección Civil, el frente frío No. 30 provocará fuertes vientos y lluvias; por ello, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de las instituciones de educación básica, media superior y superior de 64 municipios; 407 mil 020 alumnos, serán atendidos por 22 mil 245 docentes que otorgarán el servicio educativo a distancia con ayuda de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

Lista de municipios de las Sierras Norte y Nororiental de Puebla donde se suspenderán las clases

Los municipios de la Sierra Norte donde se mantendrán las escuelas cerradas son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Mientras que éstos son los de la Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

