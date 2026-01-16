Alertan ante Posibles Lluvias en Sierras Norte y Nororiental de Puebla por Frente Frío 29
Las autoridades alertaron por posibles bajas de temperatura, lluvias intensas, heladas y vientos fuertes en las Sierras Norte y Nororiental de Puebla.
Este viernes 16 de enero de 2026 entrará en el país el Frente Frío Número 29 mismo que atravesará de norte a sur el territorio nacional, pasando por entidades como la poblana.
En N+ Puebla te contamos en qué regiones del estado se espera que afecte más, los fenómenos climatológicos que se esperan y las recomendaciones de las autoridades para salvaguardar a la población.
Frente Frío Número 29 en Puebla: ¿Cuándo bajarán las temperaturas y dónde?
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el Frente Frío Número 29 llegará a los estados del centro y sur del país, incluyendo Puebla, los días sábado 17 y domingo 18 de enero.
La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla informa que este fenómeno llegará con masa de aire polar y generará descenso brusco de temperatura, lluvias intensas, heladas y vientos fuertes durante el fin de semana, principalmente en la Sierra Norte y Nororiental.
Recomendaciones para la población ante el Frente Frío Número 29
Las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones a fin de que los habitantes de la entidad poblana puedan resguardarse ante el Frente Frío Número 29:
- Abrigarse adecuadamente.
- Evitar exposición prolongada al frío.
- Conducir con precaución ante la niebla.
Protección Civil Estatal también informó que ya están habilitados 65 dormitorios seguros en igual número de municipios en caso de que alguna persona necesite atención y alojamiento temporal.
