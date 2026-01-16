Alertan ante Posibles Lluvias en Sierras Norte y Nororiental de Puebla por Frente Frío 29

Este viernes 16 de enero de 2026 entrará en el país el Frente Frío Número 29 mismo que atravesará de norte a sur el territorio nacional, pasando por entidades como la poblana.

En N+ Puebla te contamos en qué regiones del estado se espera que afecte más, los fenómenos climatológicos que se esperan y las recomendaciones de las autoridades para salvaguardar a la población.

Frente Frío Número 29 en Puebla: ¿Cuándo bajarán las temperaturas y dónde?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el Frente Frío Número 29 llegará a los estados del centro y sur del país, incluyendo Puebla, los días sábado 17 y domingo 18 de enero.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla informa que este fenómeno llegará con masa de aire polar y generará descenso brusco de temperatura, lluvias intensas, heladas y vientos fuertes durante el fin de semana, principalmente en la Sierra Norte y Nororiental.

Recomendaciones para la población ante el Frente Frío Número 29

Las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones a fin de que los habitantes de la entidad poblana puedan resguardarse ante el Frente Frío Número 29:

Abrigarse adecuadamente.

Evitar exposición prolongada al frío.

Conducir con precaución ante la niebla.

Clima en Puebla: Bajas Temperaturas, Frente Frío y Recomendaciones

Protección Civil Estatal también informó que ya están habilitados 65 dormitorios seguros en igual número de municipios en caso de que alguna persona necesite atención y alojamiento temporal.

