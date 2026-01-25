Las Revelaciones Sobre "El Botox": Aliado del CJNG Con 200 A Su Mando y Decenas de Extorsiones.

César Alejandro "N", "El Botox", tuvo su audiencia inicial este 24 de enero, dos días después de que fuera detenido con dos de sus escoltas en Santa Ana Amatlán, en Buenavista, Michoacán, por lo que se revelaron detalles sobre las extorsiones que lideró en la última década en la Tierra Caliente, donde presuntamente dirigía a 200 personas.

"El Botox" tuvo una comparecencia fuera de lo habitual y no guardó silencio desde unos locutorios de la Fiscalía Especializada en Materia de delincuencia Organizada (FEMDO), en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, donde finalmente fue vinculado a proceso con Eder "N" y Esteban "N", por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Entre las revelaciones se puso énfasis en su alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cierre de negocios por sus operaciones criminales, un celular clave, un arma corta especial y la defensa a su esposa y su hija, además de las amenazas que presuntamente realizó cuando fue arrestado.

Alianza con el CJNG y operaciones desde 2015

Las autoridades ministeriales acusaron que "El Botox" lideró Los Blancos de Troya al menos desde 2015 en la Tierra Caliente de Michoacán y recientemente se alió al CJNG.

Se indicó que sus 200 operadores se dedicaban a diversas actividades como el cobro de extorsiones, "halconeo", manejo de drones y la producción de explosivos, así como venta y fabricación de drogas.

También se acusó que contaba con personal para aterrorizar a la población.

Extorsiones a limoneros, transportistas, vendedores de carne...

Además, se le acusó de extorsionar a productores de limón, pero también a múltiples negocios en Buenavista y zonas aledañas, lo que provocó que 32 comercios cerraran ante las amenazas de pagar cuotas a los criminales.

N+ reportó que "El Botox" ordenaba colocar letreros en los empaques de limón, mediante los cuales su grupo criminal descontaba un peso por kilo. Por ejemplo, el 4 de septiembre de 2023 el kilo costaba 19 pesos, pero los productores solo recibieron 18, ya que ese peso era retenido por los empacadores para entregarlo como cuota a los criminales.

Este sábado, se reveló que lo mismo exigía pagos a vendedores de carne, pollo, transportistas e, incluso, a quienes se dedicaban al reciclaje. Fueron presentados 20 testimonios, así como fotos tomadas durante las extorsiones. Se le atribuye haber asesinado al líder limonero Bernardo Bravo en octubre pasado, lo que incrementó su búsqueda.

Amenazas con su base social y drones

El pasado 22 de enero, cuando fue arrestado con sus escoltas, amenazó a las autoridades federales con llamar a su base social para desatar el caos, pues afirmó que controlaba la zona. Advirtió que su gente podía enfrentarlos, lo que causaría muchas bajas.

El Ministerio Público narró que tanto militares, marinos, así como elementos estatales de Michoacán notaron que sobrevolaban drones sobre la casa de seguridad en Santa Ana Amatlán y temieron ser atacados con artefactos explosivos, por lo que se trasladaron a una zona militar en helicóptero en la entidad.

De ahí volaron a la capital del país, donde "El Botox" sus escoltas permanecieron 60 horas antes de su comparecencia y posterior traslado desde la FEMDO al penal del Altiplano, en el Estado de México.

Arresto sin ningún disparo, dictámenes y las investigaciones

La detención se llevó a cabo sin ningún disparo, pese a que los tres presuntos criminales quisieron escapar tras ser ubicados. El supuesto líder de Los Blancos de Troya fue relacionado con dos carpetas de investigación por homicidio, cuatro por extorsión y una más por tentativa de homicidio.

Además, las autoridades realizaron dictámenes periciales para cotejar que "El Botox" apareció en publicaciones en redes sociales como fotografías y videos. En tres clips difundidos este mes, días antes de ser detenido, defendió su cobro a limoneros, pidió al gobierno de Donald Trump la intervención de militares estadounidenses en el país y defendió a su esposa y su hija.

Confiesa y dice que respeta a la gente

Luego de que le fueran formuladas las imputaciones, el juez preguntó al acusado si quería declarar al respecto. Su defensa le sugirió hasta en tres ocasiones que no lo hiciera, pero él no siguió la orden y lanzó una serie de implicaciones contra las autoridades.

El juez le cedió la palabra, pues indicó que tenía ganas de hablar. Primero, rechazó haber amenazado a las autoridades cuando lo detuvieron. Dijo que quiso escapar por domicilios aledaños cuando notó la presencia de los agentes federales y las dos armas largas que tenía en su poder fueron dejadas en una cama.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo el pasado 22 de enero que "El Botox" trató de brincar una barda, pero una agente lo aseguró.

"Me considero una persona que no se está pasando con el pueblo. ¿Por qué conmigo quieren apagar la lumbre que hay en Michoacán? Yo respeto el trabajo de la gente", dijo "El Botox", quien justificó que solo era responsable de actividades criminales en una zona de Michoacán y no en toda la entidad.

Defiende a su familia, acusa robo e implica al Ejército

En sus declaraciones, César Alejandro "N" dijo que tenía consigo un arma corta que apreciaba mucho y que no fue puesta a disposición, por lo que pidió que se indagara a las autoridades. Además, admitió extorsionar al sector limonero, pero señaló que el suyo no es el único grupo activo en la región, donde, según dijo, también operan Los J. Múgica, los Caballeros Templarios, Los Reyes, Los Viagras y el Cártel de La Virgen.

También volvió a defender a su hija y su esposa, pues aseguró que ellas no tenían nada que ver con las operaciones criminales y que todo lo referente al traslado de dinero, conducción, extorsiones, era el principal responsable.

El juez federal Mario Elizondo se sorprendió por los dichos y señaló al acusado que estaba confesando delitos como integrante del grupo criminal, organizador y líder, y así lo iba a consignar.

Al finalizar su audiencia, pidió al juez que se investigara un teléfono celular que utilizaba su organización criminal, ya que, según dijo, en él se encontraban todas las llamadas y contactos con presuntos elementos del Ejército que les proporcionaban información, tanto a él como a otros grupos delictivos.

Los escoltas decidieron no declarar y, finalmente, el juez decidió la vinculación a proceso de los imputados y ordenó que fueran enviados al penal del Altiplano, a donde ingresaron la madrugada de este 25 de enero, bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó vehículos blindados.

Con información de Arturo Sierra

ASJ