Suspenden Clases en 15 Escuelas de Jalisco por Brote de Sarampión; Detectaron Casos Positivos

En Jalisco 15 escuelas suspenden clases por sarampión. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, se trata de planteles en donde han detectado casos positivos entre la comunidad estudiantil. Ante esto, es la Secretaría De Educación Jalisco quien ha tomado medidas.

Esto dicen autoridades sobre la suspensión de clases

La instrucción del sector salud es muy concreta, si se presenta un caso en un grupo se suspende ese grupo si tenemos un contagio en un grupo distinto se suspende a todo el turno a toda la escuela. Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco

De acuerdo con esta secretaría, las escuelas en donde se toman clases a distancia, en al menos un grupo, se encuentran ubicadas en los municipios de Atotonilco, Guadalajara, Tala, Tepatitlán y Villa Corona.



Con dos escuelas en cuarentena están Tonalá, Tlajomulco y Zapopan, en este último, un plantel suspendió clases en todo el turno.



Mientras que en Tlaquepaque son cuatro centros escolares los que mantienen suspensión de actividades.

Estados con escuelas que suspenderán clases

1 Atotonilco

1 Guadalajara

1 Tala

1 Tepatitlán

1 Villa corona

2 Tlajomulco

2 Tonalá

2 Zapopan (Una escuela en turno completo)

4 Tlaquepaque

El secretario de educación recalcó que 14 días de suspensión han sido suficientes para que ninguna escuela recaiga en contagios, recordaron que, tras la detección de casos positivos de sarampión, se intensifica la vacunación en las escuelas afectadas, así como en las manzanas aledañas.



Actualmente, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en número de casos, detectados durante el 2026 con 829 contagios, según el más reciente informe epidemiológico que brinda la Secretaría de salud Federal.

