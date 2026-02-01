15 Vehículos Calcinados en Menos de 8 Horas en Guadalajara

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en Guadalajara luego de que dos incendios consumieran al menos 15 vehículos en un lapso de ocho horas, hechos que activaron a bomberos, Protección Civil y a la Policía Municipal.

Un hombre en situación de calle incendió seis vehículos

El primer incidente se reportó en la colonia Moderna, donde mientras los vecinos dormían, un sujeto en aparente situación de calle presuntamente prendió fuego a seis vehículos que se encontraban estacionados en distintas calles y avenidas. Debido a la rapidez con la que se propagaron las llamas, Bomberos de Guadalajara tuvieron que coordinarse para atender varios puntos al mismo tiempo y evitar que el fuego alcanzara árboles y viviendas cercanas.

Una vez que los incendios fueron controlados, autoridades informaron que el presunto responsable vestía de negro y logró escapar con rumbo desconocido, por lo que no fue detenido.

Horas más tarde se registró un segundo incendio

Horas más tarde, se registró un segundo incendio de gran magnitud en un taller mecánico ubicado en el cruce de las calles 5 y 8. El fuego se extendió rápidamente por todo el inmueble, lo que obligó a una intensa movilización de Bomberos, Protección Civil y elementos de la Comisaría de Guadalajara.

Desde las azoteas de fincas aledañas, los bomberos combatieron el incendio con el apoyo de al menos tres motobombas. Como saldo, nueve vehículos que se encontraban dentro del taller terminaron completamente calcinados. Afortunadamente, no se registraron explosiones ni personas lesionadas, ni tampoco casos de intoxicación por inhalación de humo.

Debido a la intensidad del fuego, un vehículo estacionado sobre la vía pública también resultó con daños en el parabrisas.

¿Qué ocasionó las llamas?

De manera extraoficial, vecinos señalaron que los posibles responsables podrían ser personas de la colonia La Nogalera, presuntamente por viejas rencillas con el dueño del taller, quien no fue localizado. Sin embargo, autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación para determinar si los incendios fueron provocados o se trataron de hechos accidentales.

La Policía de Guadalajara confirmó que, pese a la cercanía de ambos siniestros, se trató de hechos aislados.

