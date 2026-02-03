Muere Joven Tras Choque en Guadalajara; Venía de una Reunión con Amigos

Cuatro jóvenes sufrieron un fatal accidente cuando regresaban de una convivencia, dejando a uno de ellos sin vida. El hecho se registró sobre la calle Pichón, al cruce con Fresno, en la colonia Morelos.

De acuerdo con Bomberos de Guadalajara, el choque involucró a una camioneta y un vehículo compacto. Al momento, había tres lesionados y una persona sin vida; todos tripulantes de la segunda unidad.

De la camioneta no tenemos lesionados, aunque vecinos mencionan que uno de ellos se encontraba herido de un hombro y se retiró del punto para atención por sus propios medios Julio Saldaña, Comandante de Bomberos de Guadalajara

Trataron de auxiliar a la víctima, pero fue imposible

A pesar de que rescatistas, paramédicos y bomberos de Guadalajara intentaron salvarle la vida a uno de los lesionados, lamentablemente no lo lograron. Mientras que otro de los heridos fue trasladado en estado grave para su atención.

Cabe destacar que esta persona que perdió la vida recibió maniobras de RCP aproximadamente por 20 minutos por parte de personal de Bomberos de Guadalajara y SAMU Jalisco Julio Saldaña, Comandante de Bomberos de Guadalajara

Autoridades mencionaron que, los tripulantes del vehículo sedán tenían una edad aproximada de 18 años. Al lugar también llegaron policías y agentes viales, quienes terminaron por acordonar la zona del siniestro, a la espera del personal de Ciencias Forenses para realizar el levantamiento y traslado del joven que murió.

En tanto, se desconoce si el hombre que conducía la camioneta fue retenido por autoridades para enfrentar su probable responsabilidad en el incidente ocurrido.

