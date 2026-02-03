Siete Lesionados Tras Choque en Autopista Tepic-Compostela

Un fuerte accidente vial se registró la noche de este lunes sobre la autopista Tepic-Compostela, donde dos vehículos, una camioneta y un sedán, chocaron a la altura del kilómetro 10, dejando como saldo siete personas lesionadas y severos daños materiales.

Noticia Relacionada: Muere Familia en Accidente en Autopista Tepic–Compostela: Hay 6 Víctimas, entre ellos, una Menor

Un hombre quedó atrapado en el vehículo destruido

De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto uno de los automóviles quedó completamente destrozado, lo que provocó que un hombre quedara atrapado entre los fierros retorcidos. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y utilizaron equipo hidráulico especializado para liberar al lesionado, en una maniobra que se prolongó varios minutos.

Paramédicos y rescatistas brindaron atención médica a un total de siete personas. Tres de los lesionados fueron trasladados a hospitales por personal de emergencias, mientras que los otros cuatro fueron llevados en ambulancias de la autopista y del cuerpo de bomberos para su valoración y atención médica.

La circulación fue cerrada en ambos sentidos

Debido a la magnitud del percance, la circulación en ambos sentidos de la autopista Tepic-Compostela fue cerrada de manera total, lo que generó largas filas de vehículos y afectaciones al tránsito durante un periodo considerable. Personal de la concesionaria y autoridades viales realizaron labores de abanderamiento y retiro de las unidades siniestradas para restablecer la circulación.

Este accidente se convirtió en el segundo percance grave registrado en pocas horas en ese mismo tramo carretero, situación que ha encendido la alerta entre automovilistas y autoridades, quienes señalan que la zona representa un punto de riesgo para los conductores.

Historias Recomendadas: