Muere Familia en Accidente en Autopista Tepic–Compostela: Hay 6 Víctimas, entre ellos, una Menor
|
N+
-
Tres vehículos se vieron involucrados, según los primeros reportes. Una familia completa habría muerto durante el impacto
COMPARTE:
Un choque por alcance y posterior impacto frontal entre una camioneta pick up, un vehículo y una camioneta Mazda, provocó la muerte de 6 personas sobre la autopista Tepic–Compostela, municipio de Xalisco.
Protección Civil de Jalisco informó que aproximadamente a las 18:55 horas, se atendió un reporte por accidente vial en el kilómetro 23+300 de la autopista Tepic–Compostela.
Se trató de un choque por alcance y posterior impacto frontal entre una camioneta pick up, un vehículo Jetta y una camioneta Mazda blanca.
El saldo de este accidente es de seis personas sin vida:
- 5 ocupantes del vehículo Jetta (un hombre y cuatro mujeres, entre ellas una menor)
- Otro hombre que viajaba en la camioneta Mazda quedó prensado
- Mientras que una mujer resultó lesionada y fue trasladada de urgencia a un hospital.
Historias recomendadas:
- Muere Juan Pedro, El Mexicano con Récord Guinness por Haber Sido el Hombre más Obeso del Mundo
- De Periodistas a Estudiantes: Ellas son las Víctimas Mortales de Accidente en Tren Interoceánico