Muere Familia en Accidente en Autopista Tepic–Compostela: Hay 6 Víctimas, entre ellos, una Menor

Tres vehículos se vieron involucrados, según los primeros reportes. Una familia completa habría muerto durante el impacto

Un choque por alcance y posterior impacto frontal entre una camioneta pick up, un vehículo y una camioneta Mazda, provocó la muerte de 6 personas sobre la autopista Tepic–Compostela, municipio de Xalisco.

Protección Civil de Jalisco informó que aproximadamente a las 18:55 horas, se atendió un reporte por accidente vial en el kilómetro 23+300 de la autopista Tepic–Compostela. 

Se trató de un choque por alcance y posterior impacto frontal entre una camioneta pick up, un vehículo Jetta y una camioneta Mazda blanca.

El saldo de este accidente es de seis personas sin vida: 

  • 5 ocupantes del vehículo Jetta (un hombre y cuatro mujeres, entre ellas una menor)
  • Otro hombre que viajaba en la camioneta Mazda quedó prensado
  • Mientras que una mujer resultó lesionada y fue trasladada de urgencia a un hospital. 

