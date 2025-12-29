Muere Familia en Accidente en Autopista Tepic–Compostela: Hay 6 Víctimas, entre ellos, una Menor

Un choque por alcance y posterior impacto frontal entre una camioneta pick up, un vehículo y una camioneta Mazda, provocó la muerte de 6 personas sobre la autopista Tepic–Compostela, municipio de Xalisco.

Protección Civil de Jalisco informó que aproximadamente a las 18:55 horas, se atendió un reporte por accidente vial en el kilómetro 23+300 de la autopista Tepic–Compostela.

Se trató de un choque por alcance y posterior impacto frontal entre una camioneta pick up, un vehículo Jetta y una camioneta Mazda blanca.

VIDEO: ¿Por Qué Aumentan los Accidentes Automovilísticos durante Fiestas Decembrinas?

El saldo de este accidente es de seis personas sin vida:

5 ocupantes del vehículo Jetta (un hombre y cuatro mujeres, entre ellas una menor)

Otro hombre que viajaba en la camioneta Mazda quedó prensado

Mientras que una mujer resultó lesionada y fue trasladada de urgencia a un hospital.

