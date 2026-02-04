Hombres Que Murieron Tras Enfrentamiento en La Alameda Podrían Estar Implicados en Homicidio

Los hombres que murieron tras el enfrentamiento entre autoridades y civiles armados en la zona de la Alameda podrían estar implicados en al menos tres investigaciones por homicidio.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, indicó que su relación sería por el asesinato de Don José, tras un asalto a una papelería ocurrido el 21 de enero en Tlajomulco, así como por la muerte del dueño de un gimnasio de la misma zona, y por el doble homicidio de las dos agentes viales Libna y Gisela, en el municipio de El Salto desde el pasado 11 de noviembre de 2025.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que durante el tiroteo, ocurrido en plena vía pública, un delincuente fue abatido, mientras que su cómplice, que había sido llevado a un hospital, perdió la vida mientras recibía atención médica.

El arma que portaba uno de estos delincuentes abatido el día de ayer en el operativo de detención, el arma que portaba fue la que le robaron a nuestra policía vial en aquel asesinato cobarde de las 2 mujeres policías viales. Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco

Por estos hechos, vecinos y locatarios del lugar continúan con miedo. Algunos tuvieron que refugiarse en los baños de sus propios establecimientos, mientras que otros cerraron sus cortinas por tiempo indefinido para no volver a presenciar un hecho de tal magnitud.

Dos hombres fallecieron tras el enfrentamiento entre las autoridades y civiles armados. Foto: N+

Fue muy feo porque la verdad sí nos llevamos un susto muy fuerte porque yo estaba afuera, yo salí a la tienda, la verdad si no hubiera sido porque me metí en el momento, sí me hubiera tocado afuera. Locataria de zona La Alameda

En la zona aún permanecen las cintas de acordonamiento e incluso los conos con los que elementos de la Fiscalía de Jalisco resguardaron todos los casquillos percutidos que localizaron en el lugar.

Éramos como 9 y una señora dejó a su hija en el carro, se quería salir a media balacera la señora. Ahorita ni quería venir a trabajar porque dije: donde pase algo más feo. Locataria de zona La Alameda

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento entre policías y civiles armados en Tlajomulco?

La tarde del martes, personal del C4 de la Policía de Tlajomulco detectó, a través de las cámaras de videovigilancia, una camioneta relacionada con el asesinato del hombre de la tercera edad en la papelería del Zapote del Valle.

Tras una persecución, fue hasta los cruces de la carretera a El Salto y la calle 16 de Septiembre, en donde los maleantes recibieron a tiros a los uniformados. El intercambio de disparos duró aproximadamente 10 minutos.

