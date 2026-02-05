Detienen a Diego ’N’, Alcalde de Tequila, Jalisco, Vinculado con el CJNG, Anuncia García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 5 de febrero de 2026, que en un operativo conjunto fue detenido Diego ’N’, presidente municipal de Tequila, Jalisco, presuntamente relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además del alcalde, fueron detenidos otros tres servidores públicos del ayuntamiento de Tequila, quienes ocupaban los siguientes cargos:

Director de Seguridad Pública

Director de Catastro y Predial

Director de Obras Públicas

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Diego ’N’ fue detenido este jueves y será trasladado de Jalisco.

Video: Policía de Jalisco Toma Control de Tequila, Luego de Detención del Alcalde

Noticia relacionada: Criptomonedas, el Nuevo Foco de Estados Unidos contra Lavado de Dinero de Cárteles Mexicanos

La detención del alcalde de Tequila

De acuerdo con García Harfuch, el alcalde de Tequila fue capturado en el marco de la Operación Enjambre, por la que tres presidentes municipales de Estado de México fueron arrestados.

Diego ’N’ fue detenido en un operativo conjunto coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Elementos de dichas dependencias realizaron cinco cateos en diversos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó la orden de aprehensión contra Diego ’N’.

El secretario García Harfuch destacó que “estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción”, instruida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

Noticia relacionada: Detención del Alcalde de Tequila, Jalisco: ¿Qué se Sabe al Momento y Por Qué es Investigado?

¿De qué acusan al alcalde de Tequila?

Diego Rivera Navarro es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en Jalisco y está presuntamente relacionado con una célula delictiva del CJNG.

Supuestamente, el alcalde lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, en la que servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario publico.

En mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG.

Tanto el alcalde de Tequila como Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Publica; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas, están presuntamente relacionados con el CJNG.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT