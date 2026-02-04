¿Qué Autos Verifican en Febrero 2026 en CDMX y Edomex? Calendario de Verificación Vehicular

¿Ya sabes cuándo tienes que verificar tu automóvil? La verificación vehicular es un trámite obligatorio, por lo que aquí te contamos qué autos tienen que realizar dicho proceso este mes de febrero 2026, tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex), para que así evites multas y circules con total tranquilidad.

¿Sabías qué?

La verificación vehicular es obligatoria y tiene el objetivo de evaluar las emisiones contaminantes de los vehículos.

Este proceso se realiza para verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas de control ambiental de las unidades.

Con ello se busca contribuir a la mejora de la calidad del aire, así como a la protección de la salud de la población.

Así, las autoridades del Valle de México exhortaron a los propietarios de vehículos a realizar su verificación dentro del periodo correspondiente y contribuir al cumplimiento de los programas ambientales vigentes.

¿Qué autos verifican en febrero en CDMX?

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Calidad del Aire (DGCA), dio a conocer el calendario de verificación vehicular para el primer semestre del año.

Este aplicará a los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la capital del país, así como a aquellos de otras entidades que soliciten de manera voluntaria el servicio de verificación en la CDMX.

Los vehículos deberán realizar la verificación conforme al color del engomado de circulación o al último dígito numérico de la placa.

Según el calendario, este mes de febrero 2026 tienen que verificar los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6, así como a los de engomado rosa con terminación de placa 7 u 8. Este es el calendario de los primeros seis meses del 2026.

Engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6: enero y febrero

Engomado rosa, terminación de placa 7 o 8: febrero y marzo

Engomado rojo, terminación de placa 3 o 4: marzo y abril

Engomado verde, terminación de placa 1 o 2: abril y mayo

Engomado azul, terminación de placa 9 o 0: mayo y junio

¿Qué autos verifican en febrero en Edomex?

En el Estado de México, las autoridades ambientales también dieron a conocer el calendario oficial del primer semestre de la verificación vehicular 2026.

“Es fundamental que los automovilistas mexiquenses cumplan con este proceso en tiempo y forma para evitar sanciones por verificación extemporánea”, advirtió la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De acuerdo con el calendario, en febrero 2026 deben verificar los coches engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6, quienes tendrán como fecha límite para realizar el proceso el 28 de febrero. Además de los autos con engomado rosa, terminación 7 u 8, cuyo límite será el 31 de marzo.

Engomado Amarillo (Terminación 5 o 6): Enero y febrero. Fecha límite: 28 de febrero.

Engomado Rosa (Terminación 7 u 8): Febrero y marzo. Fecha límite: 31 de marzo.

Engomado Rojo (Terminación 3 o 4): Marzo y abril. Fecha límite: 30 de abril.

Engomado Verde (Terminación 1 o 2): Abril y mayo. Fecha límite: 30 de mayo.

Engomado Azul (Terminación 9 o 0): Mayo y junio. Fecha límite: 30 de junio.

La dependencia recordó que para realizar el trámite, es obligatorio programar una cita previa a través del portal oficial del Gobierno del Estado de México.

“Se recomienda a la población realizar el trámite con antelación para asegurar la disponibilidad en los centros de verificación y evitar contratiempos de último minuto”, agregó.

