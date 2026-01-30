Costo de Verificación en CDMX 2026: ¿Cuál Es Su Precio a partir del 1 de Febrero por Nueva UMA?

El costo de la verificación en la Ciudad de México (CDMX) cambiará a partir de este 1 de febrero de 2026, debido a que entra en vigor el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y a continuación te decimos cuánto costará verificar este año para que vayas apartando ese dinero de tu cartera.

A inicios de enero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el aumento del 3.69% a la UMA 2026, con lo cual se modifican los costos de multas, impuestos, trámites del gobierno, créditos hipotecarios, pensiones, entre otras obligaciones previstas en las leyes federales, de las entidades federativas, así como disposiciones jurídicas.

Por ello, a partir del 1 de febrero tendrá nuevo costo la verificación vehicular en CDMX, que es una de las obligaciones que deben cumplir todos los automovilistas capitalinos, además del pago de la tenencia 2026, que cuenta con descuento total si se liquida el refrendo durante los primeros meses del año.

Video. ¿Cómo Verificar el Estado Legal de Mi Auto y Evitar Extorsiones?

¿Cuánto cuesta verificar en CDMX en 2026?

El costo de la verificación en CDMX para los hologramas tipo 0, 1 y 2 es de 5.625 UMAs más el 16% de IVA, por lo que a partir del 1 de febrero de 2026 el nuevo precio será de 765 pesos, aproximadamente.

Noticia relacionada. Refrendo Vehicular CDMX: ¿Cómo Pagar Desde el Celular y Obtener al Descuento de Tenencia 2026?

Esto debido a que el nuevo valor de la UMA diaria es de 117.31 pesos, la cual el año pasado estaba en 113.14 pesos. De esta manera, el aumento en el costo de la verificación en CDMX es de 27 pesos, pues en 2025 tenía un precio de 738 pesos.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México para realizar el pago de la verificación vehicular CDMX en 2026, es fundamental no tener adeudos de tenencia, infracciones o sanciones ambientales y hacerlo conforme al calendario de engomados:

Terminación de placas 5 y 6 - Engomado Amarillo: Enero y febrero

Terminación de placas 7 y 8 - Engomado Rosa: Febrero y Marzo

Terminación de placas 3 y 4 - Engomado Rojo: Marzo y Abril

Terminación de placas 1 y 2 - Engomado Verde: Abril y Mayo

Terminación de placas 0 y 9 - Engomado Azul: Mayo y Junio

Video. Así Debes Viajar con Tu Mascota en Vehículos de CDMX para Evitar Multas

Noticia relacionada. Tenencia Vehicular Edomex 2026: ¿Quiénes Pueden Acceder al Descuento en Enero? Fecha Límite

¿Cuánto cuesta la multa por no verificar en CDMX?

La multa por verificación vehicular extemporánea, es decir para aquellos vehículos que no aprobaron la revisión durante el primer semestre del año, tiene un costo de 20 a 80 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de acuerdo con el programa de SEDEMA.

Es decir que a partir del 1 de febrero de 2026, el costo por no verificar en CDMX será de 2,346.20 a 9,384.80 pesos. Aquí puedes consultar el programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre de 2026.

Historias recomendadas