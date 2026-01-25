Tenencia Vehicular Edomex 2026: ¿Quiénes Pueden Acceder al Descuento en Enero? Fecha Límite

El gobierno del Estado de México dio a conocer que este año se amplía el programa de beneficios fiscales para automovilistas y motociclistas, con subsidio de hasta el 100% en tenencia vehicular 2026, aunque, debes saber que hay una fecha límite y requisitos para poder acceder a estos beneficios. En N+ te contamos quiénes pueden acceder al descuento y hasta cuándo.

Como te hemos informado previamente, este primer mes hay una serie de beneficios para los propietarios de vehículos y motos, no solo en el Estado de México. Además, también te compartimos cuál es el precio del refrendo en la entidad mexiquense.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de la tenencia vehicular Edomex 2026?

Este año, la Secretaría de Finanzas del Estado de México implementó cambios significativos que permiten a un mayor número de ciudadanos acceder a los descuentos en el pago de la tenencia vehicular, destacando la ampliación de los topes de valor comercial y beneficios inéditos para vehículos emplacados fuera de la entidad.

Para este 2026, se elevó el valor de los vehículos que pueden recibir el subsidio total de la tenencia (pagando únicamente el refrendo) y quienes pueden acceder al beneficio son:

Automóviles: Hasta un valor de 638 mil pesos (IVA incluido).

Motocicletas: Hasta un valor de 250 mil pesos (IVA incluido). Anteriormente, este beneficio estaba limitado a unidades de bajo costo.

El subsidio será del 100% para quienes tengan placas expedidas en 2021 y posteriores, mientras que para las placas 2020 el subsidio será del 50%.

Además, por primera vez, en el Estado de México, las personas que decidan realizar su reemplacamiento teniendo placas de otro estado obtendrán:

Subsidio del 100% en la Tenencia 2026. Condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

¿Cuándo es la fecha límite para el descuento en el pago de la tenencia en Edomex?

El Programa de Subsidio a la Tenencia y Beneficios Fiscales 2026, estará vigente desde el 1 de enero hasta el 6 de abril, por lo que tienes hasta esa fecha para aprovechar el descuento, si cumples con los requisitos que te mencionamos anteriormente.

Para cumplir con dicho pago, puedes ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente, disponible en el siguiente enlace: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/.

El sistema permite generar el formato de pago en minutos, el cual puede liquidarse en línea o en más de 5 mil puntos autorizados, incluyendo bancos, farmacias y tiendas de conveniencia.

