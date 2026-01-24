Pensión IMSS Febrero 2026: ¿Cuánto es el Monto Mínimo con Aumento?

Algunos pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se preparan para recibir en febrero de 2026 un ajuste importante en el monto de sus pensiones, resultado de la actualización anual que considera tanto el salario mínimo como la inflación.

Este incremento beneficia a quienes obtuvieron su pensión tras años de cotización, así como a quienes reciben este ingreso por viudez u otras causas previstas en la ley.

¿Me Pueden Quitar la Pensión por Viudez del IMSS Si Me Vuelvo a Casar?

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el aumento principal será de alrededor del 13% sobre el monto base, lo que elevaría la pensión mínima mensual a $10,636.54 pesos, frente a los $9,412.99 pesos que se pagaron durante 2025.

Un piquito más

A este incremento se suma el ajuste por inflación, calculado con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi. Para 2026, se estima un ajuste adicional del 3.8%, equivalente a aproximadamente $404.19 pesos mensuales, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los pensionados.

El acceso a la Pensión Mínima Garantizada del IMSS depende del régimen de cotización del trabajador:

Ley 73: Se requiere cumplir con la edad y el número mínimo de semanas cotizadas para pensionarse por cesantía en edad avanzada o vejez.

Te recordamos que la Pensión Mínima Garantizada IMSS es aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados al amparo de la Ley del Seguro Social y su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general de la Ciudad de México.

Dicho monto será actualizado anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Institutito Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En 2025, la pensión mínima garantizada incluía un salario mínimo diario, que en 2025 era de $278.80, por lo que sería de $8,480 pesos mensuales, pero se suma el aumento del 11%, por decreto presidencial, que daba un total de $9,412.98 pesos.

