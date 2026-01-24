Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 24 de Enero 2026
Las autoridades exhortan a los automovilistas a planear sus traslados con anticipación y evitar zonas con posibles conflictos
Conoce las carreteras que registran bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy sábado 24 de enero de 2026 en distintos puntos del país.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se originan por accidentes viales, por lo que se recomienda extremar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades exhortan a los automovilistas a consultar las cuentas oficiales en la red social X, @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de planear sus traslados con anticipación y evitar zonas con posibles conflictos.
A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:
05:59 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 301, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de camión de carga). Maneja con precaución.
05:57 Horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista La Carbonera - Puerto México, km 208, dirección Puerto México. Continúa cierre a la circulación por atención del accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas).
Por seguridad de las personas usuarias, se desvía el tránsito vehicular a la altura del km 214 (Plaza de Cobro Huachichil).
05:34 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 199, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
04:42 Horas. En Nuevo León se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 186+000 de la carretera Matehuala - Saltillo. Atienda indicación vial.
03:20 Horas. En Coahuila se registra cierre total de circulación por vehículo incendiado cerca del km 205+500 de la carretera México-Ojo Caliente. Atienda indicación vial.