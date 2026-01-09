Grindr: la Nueva Puerta al Narcomenudeo en la CDMX

Josué (nombre usado para proteger su identidad) sostiene un celular en la mano y empieza a temblar cuando abre la app de Grindr. Hace unos años abrió un perfil ahí para conocer hombres gay y tener encuentros sexuales, lo normal en esta plataforma; poco a poco se convirtió en el sitio donde conseguía fácilmente cristal (metanfetamina), la droga que lo llevó a rehabilitación y que lo mantiene con medicamentos psiquiátricos.

“Mira, solo de ver los perfiles me están temblando las manos. Me pongo muy ansioso porque se me antoja consumir… pero no lo voy a hacer”. Dice Josué minutos después de que se diera un celular con la app abierta para que mostrara cómo funcionaba.

Las secuelas que tiene por la adicción al cristal forman parte de un fenómeno más grande en la Ciudad de México, el de un mercado nuevo y silencioso para el narcomenudeo, uno que además pasa desapercibido para las autoridades capitalinas: Grindr.

“Pues sí, es de muy fácil acceso, tienes a la vuelta de la esquina y ya es como si fuera un Didi… de drogas. Ahí puedes contactar gente con la que vas a tener sexo o también hay gente que vive en el hotel y ellos venden. También hay gente que te aplica slam (cristal vía intravenosa) y usualmente te cobran por la aplicación y te ofrecen tener sexo por más dinero”, cuenta Josué.

Códigos y geolocalización

Dentro de la app, consumidores y vendedores han desarrollado un sistema de símbolos para identificarse. Usan emojis de diamantes, anillos, cubos de hielo, truenos y cohetes.

Como Grinder funciona por geolocalización, es fácil saber a cuántos metros de distancia se encuentra un posible cliente.

“Los contactas, te piden WhatsApp, te dan su catálogo… venden cristal, marihuana, poppers, MDMA, tusi, coca… muchas cosas”, explica Josué.

Durante esta investigación, se creó un perfil falso en Grindr para ver cómo funciona este mercado. En cuestión de minutos se encontró a un narcomenudista. Su descripción del perfil decía “promos” y lo acompañaba un emoji de anillo y uvas. Al escribirle la persona compartió sus paquetes de venta de cristal. Uno de ellos incluía una pipa, un soplete, un popper (estimulante sexual) y hasta una dosis de sildenafil, un medicamento usado para la disfunción eréctil.

Como Josué lo adelantó, el vendedor pidió un número de Whatsapp para seguir con la transacción. Se le compartió y de inmediato hizo una llamada. Era la voz de un hombre joven.

Yo ando por metro San Juan de Letrán. Te la llevo a donde quieras….

El “cris” (cristal) te cuesta, por promoción, dos gramos por $550. Los poppers $350, también tenemos “G”, pero ahorita se nos acabó. Tengo “perico”, éxtasis, tachas

La conversación fue breve, pero pidió que se le recordara de qué perfil de Grindr lo habíamos contactado porque, aseguró, “le escribe a muchas personas” desde la app y a veces se confunde.

Servicio al cuarto

A diferencia del narcomenudeo tradicional, en Grindr es común que la entrega se haga en hoteles del Centro de la CDMX; esto responde a que ciertas sustancias son utilizadas para tener sexo, esto se conoce como “chemsex”, la combinación de sexo y drogas químicas.

Tres hombres consumidores de cristal nos explicaron que los vendedores se encuentran cerca de los hoteles con la app activa porque saben que ahí pueden tener más clientes. Incluso hay quien vive en los hoteles de mayor consumo y solo piden el número de cuarto para entregar el pedido.

Los entrevistados ubican alrededor de cinco hoteles donde ocurre esta dinámica con mayor frecuencia. Se ubican en las colonias Tabacalera, Centro, Doctores y Obrera.

“Los hoteles creo que siempre han sido como muy irregulares, esto de cuotas muy cortas para no pagar como ciertos impuestos y cosas así, o sea, como que es un negociazo redondo que se nutre de cosas bien ilícitas.” agrega Josué.

El aumento en el consumo

El fenómeno en Grindr no ocurre de manera aislada. Forma parte de una problemática que se extiende a nivel nacional: el aumento en el consumo de metanfetaminas.

De acuerdo con estadísticas del SISVEA, de la Secretaría de Salud, entre 2019 y 2023 el cristal se convirtió en la principal droga que demanda tratamiento en centros no gubernamentales. 60% de los pacientes que ingresaron fue por consumo de esta sustancia, esto refleja un aumento de 64.8% en solo 5 años. Es la sustancia de mayor impacto en México.

Los estados con un consumo superior a la media nacional (51.7%) según datos de los Centros de Integración Juvenil, CIJ, de junio de 2025, fueron Tlaxcala (72.6%) Estado de México (71%) Hidalgo (68.1%) Querétaro (65.6%) y Yucatán (64.5%).

Respecto a la población LGBTIQ+, el Diagnóstico Situacional elaborado por la UNAM en 2024, revela que 10% de los hombres gay han probado cristal al menos una vez en su vida, es el porcentaje más alto dentro de cualquier subgrupo de la comunidad. Las mujeres trans tienen el segundo lugar (8.25%), los hombres bisexuales el tercero (8.08%) y el grupo queer, el cuarto (6.23%).

Especialistas de la UNAM, como el doctor Juan Carlos Mendoza, atribuye esta incidencia de consumo en los hombres gay a la necesidad de socializar, desinhibirse, sentirse aceptados, afrontar la discriminación por su orientación sexual y la búsqueda del placer.

Este último se relaciona con el chemsex, que de acuerdo con organizaciones civiles, quienes lo practican presentan cuadros más severos de adicción y recaídas más frecuentes.

¿Qué dice Grindr?

A pesar de que Grindr cuenta con acceso a los mensajes enviados dentro de la plataforma, la empresa señala en su política de privacidad que no verifica la información del usuario ni revisa antecedentes penales, a menos que el perfil sea reportado por otros usuarios.

Esto deja un vacío enorme, ya que mientras no haya reportes internos, la app no está obligada a actuar contra ningún perfil que actúe como narcomenudista.

Sobre este tema le pedimos una respuesta al área de atención a prensa de Grindr, con oficinas en California, Estados Unidos. No contestaron la solicitud.

Por el lado del gobierno de la Ciudad de México, la situación no es tan distinta. El área de comunicación de Seguridad Pública y de la Fiscalía capitalina reconocieron que no han abierto investigaciones sobre esta venta de drogas porque no existe ninguna denuncia formal.

El resultado es un mercado ilegal, discreto, fácil de usar y sin puntos físicos de venta. Un mercado que opera las 24 horas sin vigilancia de las autoridades.

