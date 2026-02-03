¿Citas para la Verificación Vehicular Edomex 2026? Requisitos y Pasos para Obtener Comprobante

¿Ya te fijaste en el color del engomado de tu auto? La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México ya dio a conocer cómo quedó el calendario de Verificación Vehicular para el primer semestre de 2026. Si estás buscando cómo hacer una cita para algún verificentro en el Estado de México, en N+ te explicamos los requisitos y el proceso paso a paso.

De hecho, vale la pena adelantarte que si tu vehículo tiene engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6 tienes hasta el 28 de febrero para realizar la verificación vehicular, de lo contrario te harás acreedor a una multa por verificación extemporánea.

Aunque no es el único trámite que debes realizar como conductor responsable. Tienes hasta abril para hacer el pago refrendo y aprovechar el subsidio a la tenencia. El Estado de México informó que este año el costo tope para acceder a este beneficio es de 638 mil pesos para vehículos y motocicletas de 250 mil pesos con valor factura.

Video: Refrendo Digital de Tarjeta de Circulación Genera Dudas por Recargos. Qué Hacer

¿Cómo sacar cita para la verificación vehicular Edomex 2026? Requisitos y pasos

Una vez que te cercioraste en qué bimestre del año te corresponde verificar tu vehículo, debes sacar una cita para acudir a alguno de los verificentros ubicados en el Estado de México. Para poder tramitar la revisión vehicular, debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página de Citas de Verificación Vehicular Selecciona la opción "Agenda una Cita" Captura del Captcha o texto que aparece en la pantalla y dar clic en la flecha Captura la información solicitada (placa, serie, modelo, combustible y correo), y da clic en continuar Selecciona el tipo de Holograma que te corresponde Selecciona el Municipio y Verificentro que mejor te convenga Selecciona una fecha y horario para acudir a la cita Descarga e imprime tu comprobante de la cita con folio

Requisitos para Citas de Verificación Edomex

Para poder agendar cita en alguno de los verificentros del Estado de México, debes tener la siguiente información a la mano:

Número de placa

Número de serie o NIV

Modelo

Combustible

Correo electrónico

Historias Relacionadas Calendario de Verificación 2026 Edomex: Fecha Límite y Engomados para Primer Semestre del Año

¿Qué debes llevar a tu cita de la verificación vehicular?

El día de tu cita es muy importante que te presentes en tiempo y forma con la documentación necesaria para que puedas realizar la verificación de tu vehículo. Ahí debes de cubrir el costo total del trámite vehicular para que te actualicen tu holograma de verificación (00, 0, 1 Y 2).

Recuerda que sólo puedes obtener por dos ocasiones el holograma 00, es decir disfrutar de los beneficios que te da durante cuatro años.

Calendario Verificación Vehicular Edomex 2026: Fechas y Engomados

El Calendario del Primer Semestre de 2026 contempla las fechas límite para cada uno de los engomados, las cuales quedan de la siguiente manera:

Engomado Amarillo - Terminación de Placa 5 o 6 - Enero y Febrero | Fecha límite 28 de Febrero

Engomado Rosa - Terminación de Placas 7 u 8 - Febrero y Marzo | Fecha Límite 31 de Marzo

Engomado Rojo - Terminación de Placa 3 o 4 - Marzo y Abril | Fecha Límite 30 de Abril

Engomado Verde - Terminación de Placa 1 y 2 - Abril y Mayo | Fecha Límite 30 de Mayo

Engomado Azul - Terminación de Placa 0 y 9 - Mayo y Junio | Fecha Límite 30 de Junio

Video: Verificación Vehicular Puebla Placas 1 y 2 Últimos Días Verificentros

Historias Recomendadas