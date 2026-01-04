Calendario de Verificación 2026 Edomex: Fecha Límite y Engomados para Primer Semestre del Año

El Gobierno del Estado de México dio a conocer el Calendario de Verificación Vehicular del Segundo Semestre de 2026 con el objetivo de evaluar los niveles de contaminación que emiten los vehículos, pero ¿cuándo te corresponde según tu engomado y terminación de placa? Te decimos.

El calendario para los primeros seis meses del año fue dado a conocer por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, entidad que detalló que serán acreedores a la sanción por verificación vehicular extemporánea los vehículos que no hayan realizado este procedimiento en el periodo indicado.

Adicionalmente, el Gobierno del Estado de México dio a conocer que se amplía el periodo de verificación vehicular para vehículos con terminación de placa 9 o 0, hasta el 15 de enero de este año.

Estos pagos se suman a los gastos de la cuesta de enero, que incluyen el pago del refrendo para obtener el 100 por ciento de subsidio a la Tenencia, así como el pago del predial.

Calendario de Verificación Vehicular Edomex 2026: Fechas y Engomados

El Calendario del Primer Semestre de 2026 contempla las fechas límites para cada uno de los engomados, las cuales quedan de la siguiente manera:

Engomado Amarillo - Terminación de Placa 5 o 6 - Enero y Febrero | Fecha límite 28 de Febrero

- Terminación de Placa 5 o 6 - Enero y Febrero | Fecha límite 28 de Febrero Engomado Rosa - Terminación de Placas 7 u 8 - Febrero y Marzo | Fecha Límite 31 de Marzo

- Terminación de Placas 7 u 8 - Febrero y Marzo | Fecha Límite 31 de Marzo Engomado Rojo - Terminación de Placa 3 o 4 - Marzo y Abril | Fecha Límite 30 de Abril

- Terminación de Placa 3 o 4 - Marzo y Abril | Fecha Límite 30 de Abril Engomado Verde - Terminación de Placa 1 y 2 - Abril y Mayo | Fecha Límite 30 de Mayo

- Terminación de Placa 1 y 2 - Abril y Mayo | Fecha Límite 30 de Mayo Engomado Azul - Terminación de Placa 0 y 9 - Mayo y Junio | Fecha Límite 30 de Junio

Las citas para verificación vehicular en Edomex se pueden gestionar a través de la plataforma de citas, disponible en línea.

¿Cómo aplica la prórroga de verificación para vehículos con terminación de placa 9 y 0?

De acuerdo con el comunicado dado a conocer por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, los vehículos con terminación de placa 9 y 0 engomado azul que no hayan verificado en el segundo semestre de 2025, tendrán hasta el 15 de enero para cumplir con esta obligación.

La verificación del primer semestre de 2026 para estos mismos vehículos se mantiene en los meses de mayo y junio. Si este es tu caso, no es necesario que realices una cita, sólo debes presentarte en el Centro de Verificación y cubrir la tarifa correspondiente al 2026.

