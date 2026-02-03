¿De Cuánto Es la Multa por Verificación Extemporánea Edomex 2026? Monto y Cómo Pagar en Línea

¿Se te pasó el plazo de la verificación vehicular? Si vives en el Estado de México y tienes un vehículo debes estar atento al Calendario del Primer Semestre de 2026, dado que si éste avanza y tú no cumpliste con el trámite ambiental, te haces acreedor a una multa por verificación extemporánea, y en N+ te decimos cuál es el monto y pasos para liquidarlo en línea.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México ya dio a conocer cómo queda el Calendario de Verificación Vehicular para el primer semestre de 2026, por lo que debes estar atento al último dígito de tu placa, así como al color del engomado.

De hecho, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México hizo lo propio y dio a conocer cuál es el monto de la multa extemporánea para vehículos emplacados en la capital del país.

Y es que para ser un dueño responsable también urge que cubras el pago del refrendo o la tenencia 2026 Edomex, según corresponda. Y por supuesto te mantengas atento al programa Hoy No Circula, para evitar que tu vehículo vaya a parar al corralón.

¿De cuánto es la multa por Verificación Extemporánea 2026 en Edomex?

El trámite de la verificación vehicular tiene por objetivo medir las emisiones contaminantes de los vehículos hacia la atmósfera a fin de mejorar la calidad del aire, y por supuesto evitar las contingencias ambientales por ozono.

Para ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no sólo clasifica los vehículos según la terminación de la placa, sino que otorga un color de holograma a los conductores a fin de mantener un control sobre el parque vehicular y sus trámites.

De hecho, esta misma dependencia dio a conocer que el costo de la Multa por Verificación Extemporánea en Edomex este 2026 es equivalente a 30 UMAS, (Unidad de Medida y Actualización), y dado que en 2026 su valor es de 117.31 pesos, el monto actualizado de la infracción es de 3,519.00 pesos.

¿Cómo pagar la multa por verificación extemporánea en línea? Paso a Paso

Una vez que conoces cuánto dinero debes reunir para pagar la sanción por hacer el trámite de manera extemporánea, vale la pena que revises el portal de Servicios al Contribuyente. Allí debes llenar el formato para generar la línea de captura o hacer el pago en línea, con los siguientes datos:

Datos del Contribuyente (RFC, CURP, Nombre Completo) Datos del Vehículo (modelo, serie, placa) Seleccionar las opciones "Multa", "Multas Verificación Extemporánea" Verificar que el monto total a pagar sea de 3,519 pesos Dar clic en "Siguiente" Para poder realizar el pago en línea, es necesario que selecciones la opción en el Portal del Contribuyente del Estado de México e ingreses los datos de tu tarjeta de crédito o débito. De lo contrario puedes descargar el formato para hacer el pago en alguna sucursal bancaria o punto autorizado.

¿Cuál es el plazo para pagar la multa por verificación extemporánea tras obtener línea de captura?

En caso de que te hayas decantado por la opción de obtener tu línea de captura para hacer el pago en bancos o tiendas de autoservicio, cuentas con 30 días para cubrir el monto de 3,519 pesos.

Una vez que hiciste el pago, tienes 30 días para acudir al verificentro y aprobar la inspección ambiental.

¿Quiénes fueron acreedores a condonación de multa por Verificación Extemporánea Edomex?

En diciembre de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México lanzó un programa para condonar en un 100 por ciento el pago de la multa por verificación extemporánea.

Los automovilistas que exentaron esta multa fueron aquellos que cumplieron con estos requisitos:

Vehículos cuyo último holograma de verificación era del segundo semestre de 2023 o anterior

No realizó trámite de reemplacamiento en 2024 o 2025

No realizó cambio de placas en 2024 o 2025

