Verificación Vehicular en Jalisco Será Gratis tras Pagar el Refrendo 2026

El gobierno de Jalisco informó que con el pago del refrendo 2026, la verificación vehicular será gratuita, sin embargo, el cambio de placas tendrá un costo para quienes no realizaron el pago del Paquetazo 3x1 el año pasado.

Decenas de personas que no hicieron el cambio de placas en 2025, han aprovechado las primeras semanas de enero para cumplir con estas obligaciones, pero el proceso no es el mismo para todos.

Por ejemplo, para personas que todavía no han cambiado sus placas, pero sí realizaron el refrendo en 2025, este procedimiento, así como la verificación vehicular, serán gratuitos.

Sólo es necesario acudir del 2 de enero al 3 de marzo de 2026 a las recaudadoras correspondientes, tomando en cuenta que se debe respetar el mes que corresponde a la terminación de la placa actual.

¿Cuáles son las terminaciones de acuerdo al mes?

Enero: terminaciones 1, 2, 3 y 4.

Febrero: terminaciones 4, 5, 6 y 7.

Marzo: terminaciones 7, 8, 9 y 0.

Es importante recordar que para realizar este trámite del cambio de placas, es necesario haber hecho la verificación vehicular, por lo que para apoyar a quienes no pudieron hacerlo en 2025, se habilitaron citas de verificación para enero, febrero y marzo de 2026, sin restricción por terminación de placa, sólo para quienes requieren cumplir este requisito previo.

Para quienes realicen el pago del refrendo este año, la verificación seguirá siendo gratis, sin embargo, el cambio de placas costará 2 mil 500 pesos.

Asimismo, ya está disponible el calendario de verificación vehicular para este 2026, por lo que enero y febrero son para los usuarios que tengan placas terminación 1.

Edith de León / N+

