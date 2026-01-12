Verificación Vehicular en Querétaro: Fechas, Costos y Requisitos

Con el inicio del año, uno de los trámites obligatorios para las y los propietarios de vehículos en Querétaro es la verificación vehicular, la cual se realiza dos veces al año y tiene como objetivo reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

El mes en el que cada automóvil debe acudir al verificentro depende de la terminación de la placa y el color del engomado, por lo que es importante revisar el calendario oficial para evitar multas.

La verificación vehicular es obligatoria. No realizarla en el periodo correspondiente puede generar una sanción de entre 678.84 y 1,697.10 pesos, dependiendo del caso.

Fechas de Verificación 2026

Enero y febrero: placas terminación 5 y 6 , engomado amarillo

placas terminación , engomado Febrero y marzo: terminación 7 y 8 , engomado rosa

terminación , engomado Marzo y abril: terminación 3 y 4 , engomado rojo

terminación , engomado Abril y mayo: terminación 1 y 2 , engomado verde

terminación , engomado Mayo y junio: terminación 9 y 0, engomado azul

¿Cuáles son los costos por holograma?

Holograma 2: 185.54 pesos

185.54 pesos Holograma 1: 431.06 pesos

En caso de no aprobar la verificación, se debe pagar un monto adicional de 125.55 pesos, además de cubrir nuevamente el costo de la verificación.

¿Qué documentos se necesitan para hacer el trámite?

Tarjeta de circulación vigente

Certificado de verificación del periodo anterior

En caso de cambio de propietario: comprobante de baja y alta de placas

Vehículos nuevos: carta factura o copia de factura, tarjeta de circulación y alta de placas

Los verificentros se encuentran distribuidos en distintos puntos del estado. Se recomienda consultar en internet la ubicación más cercana para cumplir en tiempo y forma con este trámite.

