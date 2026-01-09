Ofrecen Descuentos Este 2026 en Multas de Verificación Vehicular en Querétaro; ¿Cómo Aplicar?

Con el propósito de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, el Gobierno del Estado de Querétaro anunció un descuento del 50 por ciento en multas por verificación vehicular durante los meses de enero y febrero.

¿En qué consiste el beneficio?

El incentivo aplica para automovilistas que tengan adeudos por no verificar y busquen regularizar su situación. La medida pretende motivar a la ciudadanía a cumplir con este trámite, considerado clave para detectar vehículos altamente contaminantes y fomentar una movilidad más sustentable.

¿Quiénes pueden acceder?

Personas físicas

Vehículos registrados en la aplicación AppQro

El descuento no aplica para trámites realizados a través del sistema Recaudanet.

¿Por qué es importante verificar?

Las autoridades estatales destacaron que la verificación vehicular contribuye a:

Disminuir la contaminación del aire

Proteger la salud pública

Cuidar los ecosistemas urbanos

El Gobierno del Estado exhortó a las y los automovilistas a aprovechar este descuento temporal, ponerse al corriente y asumir un compromiso con el cuidado del medio ambiente en Querétaro.

