Frente Frío 33 Congela CDMX: Lanzan Aviso Especial y Alerta por Heladas y Lluvia en Estas Zonas

Aquí te decimos qué zonas están en alerta por el intenso frío y la lluvia que se va a registrar este jueves, 5 de febrero de 2026

Frío y lluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El frente frío 33 ya entró a México y sus efectos congelantes llegarán a la Ciudad de México en las próximas horas; autoridades de CDMX lanzaron un aviso especial y activaron alerta para varias zonas de la capital del país, por las bajas temperaturas y lluvias que se registrarán a partir de mañana, 5 de febrero de 2026.

Aviso especial 

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial hoy, 4 de febrero de 2026, por las condiciones del clima que se presentarán en los próximos días en la CDMX.

De acuerdo con el aviso, durante la tarde del jueves 5 al domingo 8 de febrero de 2026 “se prevé descenso de las temperaturas y condiciones favorables para lluvias ligeras en la Ciudad de México”.

Las autoridades subrayaron que “las temperaturas más bajas se prevén durante la madrugada del viernes 6 de febrero”.

Durante las madrugadas y las mañanas de este fin de semana, el ambiente será frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 grados centígrados y las máximas alcanzarán entre 17 y 22 grados centígrados.

Alerta naranja por intenso frío

Este miércoles, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México también activó alerta naranja para las siguientes alcaldías:

  • Milpa Alta
  • Tlalpan

En Milpa Alta y Tlalpan las temperaturas más bajas oscilarán entre 1 y 3 grados centígrados, entre las 02:00 de la madrigada y las 08:00 horas del jueves.

Alcaldías con alerta amarilla

Además, la SGIRPC activó alerta amarilla para las siguientes alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Xochimilco 

En las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco el clima bajará hasta los 4 grados centígrados, entre las 02:00 y las 08:00 horas de mañana, 5 de febrero de 2026.

