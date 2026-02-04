Sheinbaum Responde a Trump Quién Gobierna en México ante Dichos sobre Cárteles del Narcotráfico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quién gobierna en nuestro país, después de que el mandatario estadounidense ha asegurado que gobiernan los cárteles del narcotráfico.

En la conferencia mañanera de hoy, 4 de febrero de 2026, la mandataria Sheinbaum Pardo afirmó que "es falso" que en México gobiernen los cárteles del narcotráfico y apuntó que "eso no quiere decir que no nos hablemos con respeto".

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que la Casa Blanca argumentó, en enero de 2025, que los cárteles gobernaban México basado en un reporte sobre Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que actualmente cumple una condena en Estados Unidos, por narcotráfico.

La mandataria señaló que Estados Unidos se equivocó como por 13 años: 6 años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, 6 de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y 1 año de ella como presidenta de México

En México gobierna un solo ente, el pueblo de México; nadie más.

Estados Unidos debe frenar el tráfico de armas a México

La mandataria dijo que “así como nosotros evitamos que llegue fentanilo a Estados Unidos, es indispensable que ellos controlen la entrada de armas de Estados Unidos a México, indispensable, porque 75%, al menos, de las armas incautadas en nuestro país, de alto poder, vienen de Estados Unidos de manera legal”.

Hemos logrado mantener, en los últimos meses, el número de homicidios y vamos a seguir trabajando para proteger a la población de Sinaloa.

Sheinbaum dice no Trump a posible intervención en México

Cuestionada sobre si las acciones contra el narcotráfico en México impedirán que Donald Trump tome medidas directas en territorio mexicano, la presidenta dijo lo siguiente:

Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y como lo he dicho muchas veces, colaboramos y cooperamos con el Gobierno de Estados Unidos, y mucho por razones humanitarias, porque nosotros no queremos que llegue fentanilo ni a los jóvenes de Estados Unidos ni a los jóvenes de México ni a los jóvenes de ningún lugar del mundo.

"Para atender el problema de la violencia por el tráfico de drogas se requiere corresponsabilidad. Estados Unidos debe hacer su parte”, reiteró

Subrayó que la prioridad número uno “es disminuir la violencia en México” y “en ese marco, colaboramos y cooperamos con Estados Unidos para disminuir el tráfico de drogas”.

Destacó que, hasta ahora, ha habido entendimiento con la administración del presidente Trump y en las llamadas telefónicas que han sostenido, el mismo mandatario estadounidense le ha dicho “que quieren ayudar más con operaciones conjuntas, con entrada de militares de Estados Unidos a México, y le hemos dicho: No”.

México es un país libre, independiente y soberano.

Seinbaum Pardo agregó que Estados Unidos ha visto los resultados que se han logrado en México, de manera integral, "y va a seguir habiendo respeto, porque somos naciones vecinas y tiene que mantenerse este respeto mutuo”.

