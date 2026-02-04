Marcha de Trabajadores del Metro CDMX Hoy: Vías Alternas por Bloqueo

Este miércoles, 4 de febrero de 2026, se prevé una protesta de trabajadores del Metro en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos las vías alternas, para que tomes precauciones.

Se trata de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro que exigen:

Que se les otorgue el presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones requeridas para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas.

Atención a otros temas de índole laboral que afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de sus usuarios.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 6 concentraciones, 10 rodadas ciclistas y 8 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Vías alternas por bloqueo de trabajadores del Metro

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro se reunirán a las 15:30 horas de hoy en:

Estación “Balderas”, línea 1 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Avenida Chapultepec y Avenida Balderas, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Zócalo capitalino.

Las rutas alternas son: Eje Central, Doctor Río de la Loza, , Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Avenida de los Insurgentes.

No se descarta que los manifestantes realicen un paro de actividades en áreas administrativas del Metro.

