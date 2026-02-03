Marcha de Trabajadores del Metro CDMX: Ruta y Afectaciones por Protesta este 4 de Febrero 2026

Los trabajadores del Metro CDMX saldrán a marchar este miércoles 4 de febrero ante la falta de atención de sus demandas por parte de las autoridades capitalinas; estos son los detalles.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, estas movilizaciones son para exponer la situación laboral que enfrentan y, al mismo tiempo, exigir al Gobierno de la Ciudad de México la atención urgente y necesaria de sus demandas.

Buscando así soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios de este medio de transporte

Los trabajadores del Metro CDMX tienen diversas demandas, pero las que destacan son las siguientes:

Falta de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas.

Temas de índole laboral que afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan.

¿Cómo será la marcha de trabajadores del Metro CDMX?

Los trabajadores sindicalizados del Metro CDMX informaron que la marcha para exigir sus demandas laborales se realizará el 4 de febrero a las 15:30 horas.

Toma nota, ya que se prevé que la ruta sea la siguiente:

Metro Balderas al Zócalo de CDMX

Hasta el momento no se ha informado cuál será el recorrido que realizarán para llegar a la Plaza de la Constitución, ya que podría haber dos alternativas:

Balderas → Arcos de Belén → Eje Central Lázaro Cárdenas → Av. 5 de Mayo → Zócalo

Balderas → Juárez → Eje Central → 5 de Mayo → Zócalo

Por lo tanto, se recomienda que evites la zona durante ese tiempo, principalmente las calles que llevan al Centro Histórico.

El STC ha descartado un paro de labores durante la marcha de los trabajadores del Metro CDMX, por lo que el servicio en las distintas líneas será normal.

No se tiene contemplado el cierre de ninguna estación para el día de mañana. Te sugerimos mantenerte atento en nuestras redes oficiales y en nuestro Aviso Metro, indicó en redes sociales

