Reanudan Servicio en Toda la Línea A del Metro CDMX Luego de Caos por Suspensión

La Línea A del Metro CDMX ya opera con normalidad hoy 3 de febrero de 2026. Lo anterior, luego de que varias estaciones suspendieron el servicio derivado de una variación en el suministro eléctrico, externa a la operación del STC.

Al momento no se ofrece servicio en la Línea A. Se trabaja de manera coordinada con la CFE para normalizar la alimentación eléctrica y reanudar el servicio lo antes posible

Alrededor de las 15:30 horas, el titular del Metro, Adrián Ruvalcaba, pidió a los usuarios comprensión ante esta situación.

Seguiremos informando a través de los canales oficiales, dijo

Sin embargo, casi una hora después del anuncio de la suspensión del servicio en la Línea A del Metro CDMX, la CFE emitió una tarjeta informativa en la que explica que "el suministro opera de manera normal".

CFE confirma que el suministro opera de manera normal en las instalaciones de CFE, en ese sentido la falla identificada no corresponde al suministro eléctrico

¿Qué pasó en la Línea A del Metro CDMX hoy 3 de febrero de 2026?

Sin embargo, las personas que usan la Línea A del Metro, informaron que había retrasos de hasta más de 20 minutos en diversas estaciones. En otros casos, las personas pidieron a las autoridades que dieran a conocer qué ocurría, ya que llevaban mucho tiempo detenidos en las Inter estaciones.

Llevamos 20 minutos en el túnel entre las estaciones de agrícola oriental y Pantitlán. ¿Qué pasa que no nos dicen nada?, pedían en redes sociales

Fue hasta las 17:00 horas cuando el titular del Metro, Adrián Rubalcava confirmó que el servicio en la Línea A se reanudó en su totalidad, gracias a la energización en ambas vías.

Se reanuda el servicio de Pantitlán a La Paz, en ambas vías, tras atender una variación eléctrica externa a la operación del Sistema

No obstante, aseguró que la circulación de los trenes se normaliza de manera gradual, por lo que agradece la comprensión de las personas usuarias.

Se energiza la Línea A del @MetroCDMX y se reanuda el servicio de Pantitlán a La Paz, en ambas vías, tras atender una variación eléctrica externa a la operación del Sistema.

La circulación de los trenes se normaliza de manera gradual. Agradecemos la comprensión de las personas… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) February 3, 2026

