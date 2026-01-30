Policía Desaparece al Salir de Turno en Estación Copilco de Línea 3 del Metro CDMX

Jesús Raymundo Márquez, un policía de la Ciudad de México, desapareció al terminar su turno en la estación Copilco de la Línea 3 del Metro CDMX; su familia y seres queridos piden ayuda para localizarlo sano y salvo.

De acuerdo con los primeros reportes, el oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de 60 años de edad, fue visto por última vez el 22 de diciembre de 2025 en inmediaciones de Romero de Terreros en la alcaldía Coyoacán.

Se le vio por última vez en el Metro Copilco y desde ese momento se desconoce su paradero, dice la ficha de búsqueda

Su hija Kenia ha pedido en redes sociales ayuda para dar con su padre, debido a que viven en la incertidumbre desde que perdieron contacto con él cuando salía de su jornada de vigilancia en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Te necesitamos, es inexplicable este proceso que estamos pasando (…) Tengo el corazón roto

¿Qué se sabe de la desaparición del policía Jesús Raymundo Márquez?

La familia del policía desaparecido al salir de su turno en Copilco, señaló que siempre que concluía sus labores se dirigía a su casa ubicada en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, pero ese día no llegó.

Un mes ya sin saber nada de ti, ni la más mínima seña de dónde estás, papá. Te queremos de vuelta

Se sabe que el policía estaba a punto de obtener su jubilación, pero mientras iniciaba el proceso seguía cumpliendo con honor sus labores al servicio de la ciudadanía. Una de sus hijas tiene Síndrome de Down, no tiene clara su desaparición, de hecho cree que la ausencia de su padre se debe a que está en el trabajo.

Los datos que pueden ayudar con dar algún indicio del paradero de Jesús Raymundo son los siguientes:

Tiene 60 años de edad

Mide 1.55 metros

Señas particulares: cicatrización en el antebrazo izquierdo por el retiro de un tatuaje

Si lo ven, si saben algo, así sea lo más mínimo, avísenos por favor

