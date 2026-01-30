Pedro Torres se Despidió de su Familia antes de Morir y Este Fue el Último Mensaje que les Dio

El productor Pedro Torres falleció este 30 de enero en la Ciudad de México, entre flores blancas y muestras de cariño es despedido por amigos y colaboradores. Su familia compartió a N+ cómo pudo despedirse de ellos antes de partir.

Durante los servicios funerarios, David, uno de los hermanos de Pedro Torres explicó que su fallecimiento está lleno de sentimientos encontrados, debido a que fue una “bendición poder estar cerca de él”.

En realidad es un momento de alegría, porque no solo deja de sufrir, sino fue un ejemplo de amor y generosidad, una persona que dio segundas oportunidades

Lo anterior, porque asegura que en los últimos meses Pedro “tuvo una situación muy fuerte”, la cual afrontó con valentía y rodeado de muchas personas que estaban al pendiente de él y le brindaron su todo su apoyo.

Lo enfrentó con mucho valor, mucha valentía, mucha dignidad

¿Cuál fue el último mensaje que dio Pedro Torres?

David indicó que aunque su hermano Pedro no era conocido por ser un hombre de fe, gracias a ella pudo lidiar con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). “Le ayudó a sortear estas olas fuertísimas”, puntualizó.

En la enfermedad es cuando realmente conoces a las personas que te quieren. Es una enfermedad terrible

Asimismo, indicó que anoche la familia tuvo una última reunión Pedro Torres, la cual describió como bonita e íntima en donde “todo fluyó divino”. En dicho encuentro les dijo que ya no quería hacerlos pasar por un momento “fuera de lo aceptable”.

Anoche en una unión familiar muy bonita dijo ‘no puedo un segundo más, no los voy a hacer pasar un momento ya fuera de lo aceptable’, y se desconectó

Su mamá, quien se encuentra en Saltillo, Coahuila, no pudo estar presente físicamente por un padecimiento de salud, no obstante, también pudo conversar con él.

Pedro Torres murió a los 72 años de edad, sus restos serán velados y posteriormente cremados para ser trasladados a Saltillo, de donde es originario. Sus cenizas reposarán junto a las de su padre en el Barrio San José, lugar donde creció.

