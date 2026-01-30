Lucía Méndez Despide a Pedro Torres: Este es el Emotivo Mensaje por Muerte de su Exesposo

El mundo de la farándula se encuentra de luto, luego de que este viernes 30 de enero de 2026 se dio a conocer la muerte del director de televisión Pedro Torres, a los 72 años.

Mediante sus redes sociales, la actriz y cantante Lucía Méndez escribió un emotivo mensaje para Pedro Torres, el hombre que le dio “el regalo más grande” de su vida: su hijo, Pedro Antonio.

Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas.

La familia de Pedro Torres informó que el productor será velado de manera privada y que en su momento se dará a conocer la fecha y hora de las misas para honrar su memoria y dar acceso a quienes deseen acompañar a la familia.

Famosos envían condolencias por muerte de Pedro Torres

En entrevista con N+, Patricia Reyes Spíndola, actriz y directora de televisión, recordó a su amigo Pedro Torres, y aseguró que era un hombre “muy calido y creativo".

Estoy muy triste con la noticia. La verdad es que me enteré ahorita. Yo lo quise mucho como jefe, como amiga, estuve en la Operación Trinunfo con él, y luego siempre estuvimos como cerca. Él era un hombre muy cálido. Me invitaba a su casa y hacía de comer, y cuando estuve trabajando en Miami tuve oportunidad de verlo. Y en la pandemia estuvimos tomando fotos por zoom y dijimos tenemos que hacer algo. Cuando tuve cáncer, él me hizo toda esta sesión de fotos maravillosa.

La Producción del Programa Hoy lamentó el fallecimiento del productor y mediante redes sociales envió las condolencias a la familia.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del productor, Pedro Torres. Q.E.P.D.Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seguidores. Descanse en paz.

El cantante Carlos Rivera se unió ala lista de famosos que externó su pesar y cariño por el productor.

Adorado Pedro, Dios te reciba allá arriba. Gracias por tu cariño siempre y por cumplir el sueño de hacer este vídeo de mi tierra. Tu magia se queda para siempre en tantas imágenes que se crearon a través de tus ojos y tu corazón. Te queremos. Descansa en Paz.

