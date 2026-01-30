Lucía Méndez Despide a Pedro Torres: Este es el Emotivo Mensaje por Muerte de su Exesposo
N+
Lucía Méndez escribió un emotivo mensaje para despedir a Pedro Torres, su exesposo y padre de su hijo, Pedro Antonio
COMPARTE:
El mundo de la farándula se encuentra de luto, luego de que este viernes 30 de enero de 2026 se dio a conocer la muerte del director de televisión Pedro Torres, a los 72 años.
Mediante sus redes sociales, la actriz y cantante Lucía Méndez escribió un emotivo mensaje para Pedro Torres, el hombre que le dio “el regalo más grande” de su vida: su hijo, Pedro Antonio.
Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas.
La familia de Pedro Torres informó que el productor será velado de manera privada y que en su momento se dará a conocer la fecha y hora de las misas para honrar su memoria y dar acceso a quienes deseen acompañar a la familia.
Noticia relacionada: ¿Quién Fue el Productor Pedro Torres? Así Destacó ‘El Midas de la Producción’ en la Televisión.
Famosos envían condolencias por muerte de Pedro Torres
En entrevista con N+, Patricia Reyes Spíndola, actriz y directora de televisión, recordó a su amigo Pedro Torres, y aseguró que era un hombre “muy calido y creativo".
Estoy muy triste con la noticia. La verdad es que me enteré ahorita. Yo lo quise mucho como jefe, como amiga, estuve en la Operación Trinunfo con él, y luego siempre estuvimos como cerca. Él era un hombre muy cálido. Me invitaba a su casa y hacía de comer, y cuando estuve trabajando en Miami tuve oportunidad de verlo. Y en la pandemia estuvimos tomando fotos por zoom y dijimos tenemos que hacer algo. Cuando tuve cáncer, él me hizo toda esta sesión de fotos maravillosa.
La Producción del Programa Hoy lamentó el fallecimiento del productor y mediante redes sociales envió las condolencias a la familia.
Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del productor, Pedro Torres. Q.E.P.D.Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seguidores. Descanse en paz.
Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del productor, Pedro Torres. Q.E.P.D.— Programa Hoy (@programa_hoy) January 30, 2026
Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seguidores.
Descanse en paz 🤍🕊️ pic.twitter.com/IR8QAnH3mI
El cantante Carlos Rivera se unió ala lista de famosos que externó su pesar y cariño por el productor.
Adorado Pedro, Dios te reciba allá arriba. Gracias por tu cariño siempre y por cumplir el sueño de hacer este vídeo de mi tierra. Tu magia se queda para siempre en tantas imágenes que se crearon a través de tus ojos y tu corazón. Te queremos. Descansa en Paz.
Historias rcomendadas:
- CDMX, la Ciudad con Más Tráfico del Mundo: ¿Cuáles son los Puntos Más Conflictivos?
- UNAM Avanza en Ranking Mundial 2026; Estas son las Áreas en las que Destacó.
-
¿Qué Va a Pasar en Febrero 2026? Super Bowl LX, Carnavales, Día de la Bandera y Más.
Con información de N+
Rar