Muere Pedro Torres, Productor de Televisa, Exesposo de Lucía Méndez y Creador de 'Big Brother'

Pedro Torres Castilla, productor de Televisa y exesposo de Lucía Méndez, murió hoy, 30 de enero de 2026, a los 72 años de edad, informó la mañana de este viernes su familia.

Aquí puedes leer el emotivo mensaje que publicó la actriz y cantante, Lucía Méndez, por la muerte de su exesposo y padre de su hijo Pedro Antonio.

Noticia relacionada: ¿De Qué Murió Pedro Torres? Esta Enfermedad Tenía el Productor y Ex Esposo de Lucía Méndez

Pedro Torres murió en paz

En redes sociales, la familia de Pedro Torres detalló que el productor y director “partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el ultimo momento”.

Video: ¿Quién Fue Pedro Torres? Productor que Marcó la Televisión Mexicana

En el comunicado, los hijos de Pedro Torres: Apolonia, Pedro Antonio y Emilia, agradecieron “profundamente las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante su enfermedad, y solicitamos de la manera más respetuosa a los medios de comunicación y al público en general comprender y respetar este momento de duelo que atraviesa la familia”.

Los hijos de Pedro Torres señalaron que el cuerpo de su padre “será velado de manera privada” y que, en su momento, informarán “la fecha y hora de las misas para quienes deseen acompañarnos y honrar su memoria”.

Vía la red social X, Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, publicó el siguiente mensaje: "¡Hasta siempre, mi querido Pietro!".

Hasta siempre mi querido Pietro! pic.twitter.com/UQ2opaNcP6 — emilio azcarraga (@eazcarraga) January 30, 2026

Noticia relacionada: ¿Quién Fue el Productor Pedro Torres? Así Destacó ‘El Midas de la Producción’ en la Televisión

¿Quién fue Pedro Torres?

Pedro Torres nació en Saltillo, Coahuila, el 21 de febrero de 1953.

Se graduó en el London International Film School en los años 70.

Inició en la realización de cortometrajes para luego desarrollarse en el mundo de la publicidad durante 15 años, en los que también destacó su trabajo en video clips para cantantes como Lucia Méndez, Emmanuel, Cristian Castro, Alejandro Fernández y Luis Miguel, entre otro

Pedro Torres fue el creador de Big Brother, el primer reality show de la televisión mexicana.

El éxito siguió con el talento musical Operación Triunfo.

Su inquietud y creatividad de ofrecer nuevas formas de entretenimiento lo llevaron a producir la serie Mujeres Asesinas, así como diversos programas musicales, de moda y concurso

El trabajo arduo e impecable que realizó a lo largo de su carrera profesional fue condecorado con diversos premios tanto en el ámbito de la publicidad, como del entretenimiento, ya que uno de sus sobre nombre fue El Midas de la Producción.

Amante de los viajes y del buen vivir, Pedro Torres compartió su corazón con Carolina, Lucía Méndez y Alexica Silveyra, las madres de sus tres hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia, respectivamente.

Fue amante de la tecnología, tuvo buen gusto por la calidad y las imágenes extraordinarias que nunca tuvieron límites.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT