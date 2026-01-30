¿Quién Fue el Productor Pedro Torres? Así Destacó ‘El Midas de la Producción’ en la Televisión

Este viernes 30 de enero de 2026, se dio a conocer la muerte de Pedro Torres, a los 72 años. La familia del productor confirmó la noticia y aseguró que se fue “en paz, tranquilo, lleno de fe y rodeado del amor de su familia”, luego de padecer esclerosis lateral.

Se sabe que Pedro Torres será velado de manera privada y que en su momento se dará a conocer la fecha y hora de las misas para honrar su memoria y dar acceso a quienes deseen acompañar a la familia.

¿Quién fue Pedro Torres, ‘El Midas de la Producción'?

El productor y director Pedro Torres nació en Saltillo, Coahuila, el 21 de febrero de 1953. Falleció hoy a los 72 años.

Graduado en el London International Film School en los años 70, Torres se inició en la realización de cortometrajes para luego desarrollarse en el mundo de la publicidad durante 15 años, en los que también destaco su trabajo, en los video clips para cantantes de la época como Lucía Méndez, Emmanuel, Cristian Castro, Alejandro Fernández y Luis Miguel, entre otros, una pasión que hasta sus últimos días siguió explorando.

Pedro Torres destacó por "Big Brother", el primer reality show de la televisión méxicana, al cual le siguió el de talento musical "Operación Triunfo", pero su inquietud y creatividad de ofrecer nuevas formas de entretenimiento lo llevaron a producir la serie "Mujeres Asesinas", así como diversos programas musicales, de moda y concursos.

El trabajo arduo e impecable que realizó a lo largo de su carrera profesional fue condecorado con diversos premios tanto en el ámbito de la publicidad, como del entretenimiento, ya que uno de sus sobrenombres fue "El Midas de la Producción".

Amante de los viajes y del buen vivir, Pedro Torres compartió su corazón con Carolina, Lucía Méndez y Alexica Silveyra, las madres de sus tres hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia.

Pedro Torres fue un amante de la tecnología, un gusto por la calidad y las imágenes extraordinarias que nunca tuvieron límites.

