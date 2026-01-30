¿De Qué Murió Pedro Torres? Esta Enfermedad Tenía el Productor y Ex Esposo de Lucía Méndez

Este 30 de enero de 2026 se dio a conocer el fallecimiento del productor Pedro Torres Castilla a los 72 años de edad y acá te decimos de qué murió y lo que se sabe de la enfermedad que tenía el ex esposo de Lucía Méndez.

En un comunicado en las redes sociales, la familia de Pedro Torres compartió la noticia de la muerte del productor y director, quien fue considerado como "El Midas de la Producción" por su exitosa trayectoria en la televisión.

Video. ¿Quién Fue Pedro Torres? Productor que Marcó la Televisión Mexicana

¿De qué murió el productor Pedro Torres?

En la publicación, los hijos de Pedro Torres, Apolonia, Pedro Antonio y Emilia, agradecieron las muestras de cariño y solidaridad que recibió su padre durante su enfermedad, asegurando que el productor “partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento”.

La familia de Pedro Torres señaló que el cuerpo de su padre será velado de manera privada y que, en su momento, informarán la fecha y hora de las misas para aquellas personas que deseen despedirse del productor y honrar su memoria.

¿Qué enfermedad tenía el productor Pedro Torres?

El ex esposo de Lucía Méndez fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que es una enfermedad de las neuronas motoras, las cuales se desgastan o mueren y dejan de enviar mensajes a los músculos.

Video. Rinden Homenaje a Pedro Torres en CDMX: Le Entregan Presea por su Trayectoria

Con el tiempo, las personas con este padecimiento sufren de debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo. La afección continúa empeorando hasta que los músculos en la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar.

En el mes de noviembre de 2025, corrió el rumor de la muerte de Pedro Torres, lo cual fue desmentido por sus familiares y otras figuras del espectáculo, aunque su salud fue reportada como delicada por lo que se encontraba en su casa de CDMX.

Sin embargo, solo unos días después se vio al productor, acompañado de Lucía Méndez, en la entrega de la presea Manuel Acuña, que le entregó su natal Saltillo para reconocer su trabajo en las artes.

