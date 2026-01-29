Salma Hayek Hace Historia: La Película ‘Frida’ Entra a la Biblioteca del Congreso de EUA

Salma Hayek suma otro logro histórico a su carrera: la película Frida (2002), en la que protagoniza y produce un relato biográfico de la emblemática pintora mexicana Frida Kahlo, fue seleccionada para entrar al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2025, un reconocimiento reservado a filmes de “importancia cultural, histórica o estética”.

La cinta, dirigida por Julie Taymor, se estrenó con elogios de la crítica y obtuvo seis nominaciones al Oscar, y ganó en las categorías de Mejor Maquillaje y Mejor Banda Sonora Original, además de consolidar a Hayek como una figura clave en el cine internacional.

Este año, la Biblioteca del Congreso, la institución cultural más importante de Estados Unidos, dedicada a preservar el patrimonio cinematográfico del país desde 1988, eligió 25 películas para su prestigioso registro, que incluye clásicos como The Truman Show (1998), The Karate Kid (1984), Clueless (1995), Inception (2010) y The Grand Budapest Hotel (2014).

“Cuando preservamos películas, preservamos la cultura estadounidense para generaciones venideras. Estas selecciones para el Registro Nacional de Películas nos muestran que las películas son fundamentales para capturar partes importantes de la historia de nuestra nación”, afirmó Robert R. Newlen, bibliotecario del Congreso en funciones.

¿Sabías que Frida Kahlo Destruyó un Cuadro de Diego Rivera? Esta en su Historia

Un Espacio Para la Diversidad Cinematográfica

La inclusión de Frida no solo celebra una obra que retrata la vida de una artista mexicana icónica, sino que también refuerza la presencia de historias y figuras latinoamericanas en los archivos del cine mundial. La selección se hace con base en la nominación pública, lo que refleja el interés sostenido del público por la película.

Además de Frida, la lista de 2025 abarca desde obras fundacionales del cine silente, como The Tramp and the Dog (1896), hasta películas de animación y documentales que marcan hitos en géneros diversos. Entre los documentales elegidos figuran Brooklyn Bridge (1981) y The Loving Story (2011), subrayando el valor histórico del formato de no ficción.

Con estas nuevas entradas, el Registro Nacional de Cine ahora contiene 925 títulos preservados, algunos de los cuales forman parte de la colección de imágenes en movimiento de la Biblioteca y otros se salvaguardan en cooperación con estudios cinematográficos y archivos especializados.

Para ser elegible, una película debe tener al menos 10 años de antigüedad y ser nominada por el público, un proceso que mantiene viva la participación ciudadana en la preservación del legado audiovisual.

La entrada de Frida al registro no solo es un tributo a una de las artistas mexicanas más influyentes de todos los tiempos, sino también un hito para Salma Hayek, cuya carrera ha sido clave para visibilizar historias latinoamericanas en el cine global.

