Odessa A'Zion Renuncia a la Película 'Deep Cuts' tras Críticas por Interpretar a una Mexicana

La actriz estadounidense Odessa A’Zion, conocida por su trabajo en Marty Supreme, abandonó la esperada película Deep Cuts tras una oleada de críticas en redes sociales por haber sido elegida para interpretar a Zoe Gutierrez, un personaje descrito en la novela original como de ascendencia mexicana y judía, informaron diversos medios esta semana.

A’Zion, conocida también por su papel en la serie I Love LA, anunció su decisión a través de una serie de publicaciones en Instagram el miércoles por la noche.

La actriz, que es de origen judío, pero no mexicana, dijo haber aceptado el rol sin leer la novela completa ni entender a fondo la identidad cultural del personaje.

¿Quién Fue Brigitte Bardot, Actriz que Marcó al Cine Frances?

¿Cómo respondió Odesa A'Zion a las críticas?

Tras el debate público, escribió en Instagram:

"Estaba tan emocionada que dije 'claro que sí', porque sabía cuánto me encantaba la historia, así que estaba dispuesta a ser parte de ella. ¡Y estaba muy emocionada de trabajar con este grupo de personas!", escribió.

"¡Pero a la m****a, nunca más! (...) Gracias, gracias. ¡¡¡GRACIAS POR AVISARME!!! Gracias por avisarme de esto. ¡Estoy de acuerdo con todos! Por eso los quiero".

El inicio de la controversia

La polémica se desató después de que fans de la obra de Holly Brickley expresaran en plataformas como X (antes Twitter) su descontento por la ausencia de una actriz latina en ese papel y cuestionaran si la película debía alterar o suavizar la herencia mexicana del personaje para acomodar a A’Zion.

En sus mensajes, la actriz aseguró estar de acuerdo con las preocupaciones de quienes criticaron la decisión de casting y explicó que originalmente había audicionado para otro papel en la película, pero aceptó el de Zoe “sin prestar atención a todos los aspectos” de su historia.

A’Zion agregó que nunca tomaría un papel “que está destinado a otra persona” y que “hay muchas personas más que capaces de interpretarlo”.

Deep Cuts, una adaptación del libro homónimo de Brickley, iba a ser producida por A24 y dirigida por Sean Durkin, con estrellas como Cailee Spaeny y Drew Starkey también en el elenco.

El proyecto estaba programado para comenzar rodaje en febrero de 2026. Con la salida de A’Zion, aún no se ha anunciado quién asumirá el papel ni cómo afectará esto al calendario de producción.

La decisión ha generado un debate más amplio sobre la representación cultural en Hollywood y la importancia de que los papeles que retratan identidades específicas sean interpretados por actores que compartan esas raíces, especialmente en historias con fuerte conexión cultural.

Historias recomendadas:

Shakira Rompe Récord Guinness de la Gira Latina Más Exitosa y Desbanca a Luis Miguel y Bad Bunny

¿Qué Dijo? Nicki Minaj Elogia a Trump en Evento Presidencial en Estados Unidos

Bruce Springsteen Lanza Canción de Protesta por las Muertes en Operativos Migratorios de Trump