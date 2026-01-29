Shakira Rompe Récord Guinness de la Gira Latina Más Exitosa y Desbanca a Luis Miguel y Bad Bunny

Shakira volvió a hacer historia. La cantante colombiana rompió el récord mundial Guinness a la gira latina más exitosa de todos los tiempos, superando nada menos que a Luis Miguel, de acuerdo con datos revelados por Billboard.

La intérprete de Hips Don’t Lie y BZRP Music Sessions #53 logró esta hazaña con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, que ha recaudado 421,6 millones de dólares tras vender 3,3 millones de boletos en 86 conciertos alrededor del mundo.

Con estas cifras, Shakira desbancó al histórico ‘Luis Miguel Tour 23-24’, que había vendido 2,9 millones de entradas y generado 409,5 millones de dólares, un récord que parecía difícil de romper.

Belinda Canta con Shakira en Concierto CDMX: Esta Emotiva Carta le Dio la Colombiana

El concierto clave que selló el récord

De acuerdo con el reporte, Shakira alcanzó oficialmente el récord desde su presentación del 11 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, cuando los ingresos de la gira ya sumaban 410,3 millones de dólares, cifra suficiente para superar al “Sol de México”.

Por encima de Bad Bunny y Karol G

La gira de Shakira también dejó atrás otros tours históricos de la música latina. Superó el tour de Bad Bunny en 2022, que recaudó 314,1 millones de dólares, y el de Karol G, quien obtuvo 313,3 millones de dólares con Mañana Será Bonito entre 2023 y 2024.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira continúa con una gira que contempla casi 100 conciertos y que concluirá el 4 de abril en Abu Dhabi, tras su último show en Latinoamérica, programado para el 27 de febrero en Ciudad de México.

Con este tour, Shakira firma el capítulo más exitoso de su carrera en vivo. En total, la artista ha vendido 4,9 millones de boletos en 206 conciertos, consolidando su lugar como una de las figuras más grandes de la música latina a nivel global.

